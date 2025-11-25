Láncfűrésszel rontott a járőrre - videón a rendőrtámadás

A rendőrtámadás pillanatok alatt fajult életveszélyes helyzetté, amikor a 32 éves albán férfi, Liridon Kastrati Paisley-ben 2024. május 6-án összetűzésbe került a járőrökkel. A férfi először egy Volkswagen volánja mögül szállt ki, majd egy rövid menekülési kísérlet után visszatért az autójához, ahonnan előrántott egy működő láncfűrészt. A jelenlévő járőröket káromkodva fenyegette - írja a Daily Mail.

Mit mondott a rendőr, aki elmenekült a láncfűrészes férfi elől?

Cowan őrmester vallomásában elmondta: biztos volt benne, hogy a támadó súlyosan meg fogja sebesíteni, ha nem teremt köztük kellő távolságot. Elmondása szerint attól tartott, hogy a férfi levágja a karját vagy lefejezi, miközben a láncfűrészes támadás közvetlen életveszélyt jelentett.

A bíróságon bemutatott felvételek egyértelműen rögzítették, amint Kastrati a feje fölött pörgetve és ordítva üldözi a rendőrt. A férfi tagadta, hogy meg akarta volna ölni a járőrt, de a bizonyítékok súlya végül egy módosított vádpontban bűnössé nyilvánította.

A tárgyaláson kiderült, hogy a férfit a kihallgatása során tolmács nélkül faggatták, és többször állította, hogy „csak egy autóbaleset” történt, miközben semmilyen megbánást nem tanúsított a rendőrök felé. A védelem részrehajló nyomozást emlegetett, a bíró azonban hangsúlyozta: az eset rendkívül súlyos és a közösségre nézve kiemelten veszélyes.

Kastratit december 19-én ítélik el, és a bíró előre jelezte, hogy jelentős büntetésre kell számítania. A skót rendőrség vezetése szerint kollégáik hősies fellépése akadályozta meg, hogy a támadó további áldozatokat szerezzen.

Miért minősítették gyilkossági kísérletnek a rendőrtámadást?

Azért, mert a férfi működő láncfűrésszel, életveszélyt okozó módon üldözte a rendőrt, aki csak meneküléssel tudta elkerülni a halálos sérülést. A bíróság szerint szándékos, aktív támadás történt.

