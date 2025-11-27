Kiállításon soha nem látott, rejtélyes Renoir-festmény bukkant fel

Pierre-Auguste Renoir egy eddig kevéssé ismert, fiát ábrázoló festménye kelt el 1,45 millió euróért (554 millió forintért) a Drouot keddi párizsi árverésén – írja az MTI.

Pierre-Auguste Renoir fiát ábrázoló festménye kelt el 1,45 millió euróért (554 millió forintért) a Drouot keddi párizsi árverésén. A L’enfant et ses jouets – Gabrielle et le fils de l’artiste, Jean (Gyermek játékokkal - Gabrielle és a művész fia) című festmény 1895-ben született. Fotó: ALAIN JOCARD / AFP

A L’enfant et ses jouets – Gabrielle et le fils de l’artiste, Jean (Gyermek játékokkal – Gabrielle és a művész fia) című festmény 1895-ben született.

Renoir a képet egyetlen tanítványának és közeli barátjának, Jeanne Baudot-nak adta, és a mű azóta Baudot családjának tulajdonában maradt, soha nem állították ki, és nem bocsátották árverésre.

Renoir fia, és a dajka látható a festményen

A festmény az impresszionista mester fiát a dajkával, Gabrielle Renard-ral ábrázolja, aki Renoir kedvenc modelljei közé tartozott, és mintegy 200 képén tátható – mondta el az árverést vezető Christophe Joron-Derem.

Az intimitás mesterműve ez a kép. Látjuk a gyengéd szeretetet Jean Renoir és Gabrielle között, aki tudta, hogyan kösse le a gyereket, hogy Renoir le tudja festeni

– fűzte hozzá.

Pascal Perrin művészettörténész, Renoir-szakértő közlése szerint a kép kiváló állapotban maradt fenn, tökéletesen megőrizte a színeit is.

Jean Renoir 1894-ben született, és híres filmrendező lett belőle. Legismertebb filmjei közé tartozott A nagy ábránd (1937), a Mindennapi kenyér (1947), A folyó (1951) és a Mulató Montmartre-on (1955). Pár évvel 1979-ben bekövetkezett halála előtt tiszteletbeli Oscar-díjjal ismerték el.

Hailed as 'a masterpiece of intimacy,’ a privately-owned Renoir portrait of the artist's son is set to go under the hammer in Paris and expected to sell for at least $1.15 million pic.twitter.com/ktnDqzpzpy — Reuters (@Reuters) November 24, 2025

Apácás óvszer a Rijksmuseum új szenzációja

Egy merész műtárgy keltette fel a látogatók figyelmét a holland Rijksmuseum új kiállításán. A 19. századi erotikus óvszer, amelyet egy apáca és papok pikáns ábrázolása díszít, a műtárgy történetén keresztül mutatja be a korabeli szexualitás sötét és játékos oldalát is.

Öt elképesztő festménylopás

A műtárgyak, köztük a festmények, nemcsak esztétikai értékkel bírnak, hanem sokszor komoly anyagi értékkel is rendelkeznek. Ez függ attól, hogy az adott műtárgy vagy festmény készítője mennyire volt híres vagy mennyire alkotott különleges műalkotást. Az értékük miatt a festménylopás nem ritka bűncselekmény. Öt híres festménylopást mutatunk, van olyan is közte, ahol még mindig nem került vissza a jogos tulajdonosához a műtárgy.