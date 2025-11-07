Repülőgép-baleset Los Angelesben: hajszálon múlt a tragédia

Pillanatokon múlt egy komoly repülőgép-baleset pénteken a Los Angeles-i nemzetközi repülőtér (LAX) közelében, amikor két utasszállító gép veszélyesen közel került egymáshoz közvetlenül felszállás után. Az irányítók gyors reakciója életeket mentett – számol be a CBS News.

Majdnem repülőgép-balesetet okozott az ITA pilótája (illusztráció) - Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

Majdnem repülőgép-balesetet okozott a váratlan manőver

A Rómába tartó ITA Airways járat a felszállást követően szokatlanul balra fordult, közvetlenül egy New York felé tartó American Airlines-gép irányába. A két repülőgép így egy rövid időre veszélyesen közel került egymáshoz. Az egyik légiforgalmi irányító azonnal utasította az ITA pilótáját, hogy térjen vissza a kijelölt útvonalra, miközben kollégája az American Airlines gépét irányította el a potenciális ütközés elől. A gyors és összehangolt reagálásnak köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy a helyzet súlyosabbra forduljon.

Miután a veszély elmúlt, az irányító megkérdezte az olasz pilótát, miért hajtott végre engedély nélküli manővert, de a válasz mindössze annyi volt: „Sajnálom.”

