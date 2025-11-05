Most érkezett! Szörnyű repülőgép-katasztrófa történt, többen meghaltak – brutális videók

Az Egyesült Államokban újabb súlyos repülőgép-baleset történt: a UPS 2976-os járatszámú teherszállító gépe kedden, helyi idő szerint 17:15 körül zuhant le Kentuckyban. A repülőgép felszállás közben sodródott le a kifutópályáról, majd több épületnek ütközött, mielőtt lángra kapott. A tűz gyorsan átterjedt a környező vállalkozásokra, köztük egy üzemanyag-újrahasznosító telepre is. A tragédia hét halálos áldozatot követelt, és legalább tizenegyen megsérültek. A szörnyű balesetről brutális videók is előkerültek.

Repülőgép-baleset egy amerikai repülőtéren Fotó: HANDOUT / Courtesy of X account @LeviDean9

A repülőgép-baleset helyszíne lángokban áll

A kentuckyi repülőtér közelében történt repülőgép-baleset megrázta az egész régiót. A hatóságok szerint a gép a felszállás során veszítette el az irányítást, és néhány másodperccel később csapódott az épületekbe.

A robbanás következtében több tucat tűzoltó egység vonult a helyszínre, hogy megfékezze a lángokat. Az első jelentések szerint heten meghaltak, de a halott áldozatok száma tovább emelkedhet, mivel a roncsok átkutatása még tart.

WATCH: Dash cam video shows UPS plane crash in Louisville, Kentucky pic.twitter.com/dZdpus1fxu — BNO News Live (@BNODesk) November 5, 2025

A repülőgép-baleset miatt a hatóságok öt mérföldes körzetben figyelmeztették a lakosságot, hogy maradjanak otthon, amíg a tűzoltók dolgoznak. A tűz hatalmas füstfelhőt eredményezett, és a környék több utcáját lezárták.

Kentucky és Louisville polgármestere, Craig Greenberg bejelentette, hogy ez lesz a nap utolsó hivatalos tájékoztatása, de elmondta, hogy a tragédia teljes mértéke még nem ismert. A helyi hatóságok és a szövetségi biztonsági ügynökségek közösen vizsgálják az okokat.

A baleset pontos oka egyelőre nem ismert, de a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NTSB) már megkezdte a vizsgálatot – írja a BBC.

🚨🇺🇸BREAKING: Death toll rises to 7 in the Louisville, Kentucky UPS plane crash. New footage shows the tragic moment the cargo plane went down. UPS has released an official statement addressing the deadly incident and ongoing investigations. https://t.co/2xN2SVc58q pic.twitter.com/zcsBGgM6Qk — Info Room (@InfoR00M) November 5, 2025

Légikatasztrófák az Egyesült Államokban

Októberben egy helikopter zuhant az emberek közé, ugyancsak az USA területén. Áprilisban pedig beszámoltunk egy helikopterbalesetről, mely során a Siemens egyik magas rangú vezetője és családja vesztette életét.

BREAKING: Aerial footage shows the UPS cargo plane crash near Louisville, Kentucky airport.



pic.twitter.com/4eVyffJLDK — Morgan J. Freeman (@mjfree) November 4, 2025

Ez volt az Egyesült Államok öt legnagyobb légikatasztrófája

A napokban arról is beszámoltunk, hogy megszólat az Air India balesetének a túlélője.