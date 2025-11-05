Hírlevél

Rendkívüli

Megrázó baleset Szentmártonkátán: öten haltak meg a vonat által szétroncsolt autóban

repülőgép-baleset

Most érkezett! Szörnyű repülőgép-katasztrófa történt, többen meghaltak – brutális videók

Legalább heten meghaltak, miután egy teherszállító repülőgép lezuhant a kentuckyi repülőtéren. A hatalmas tűz több közeli épületet is elpusztított, miközben a hatóságok továbbra is a repülőgép-baleset részleteit vizsgálják.
repülőgép-balesettragédiaEgyesült Államok

Az Egyesült Államokban újabb súlyos repülőgép-baleset történt: a UPS 2976-os járatszámú teherszállító gépe kedden, helyi idő szerint 17:15 körül zuhant le Kentuckyban. A repülőgép felszállás közben sodródott le a kifutópályáról, majd több épületnek ütközött, mielőtt lángra kapott. A tűz gyorsan átterjedt a környező vállalkozásokra, köztük egy üzemanyag-újrahasznosító telepre is. A tragédia hét halálos áldozatot követelt, és legalább tizenegyen megsérültek. A szörnyű balesetről brutális videók is előkerültek.

Repülőgép-baleset egy amerikai repülőtéren
Repülőgép-baleset egy amerikai repülőtéren Fotó: HANDOUT / Courtesy of X account @LeviDean9

A repülőgép-baleset helyszíne lángokban áll

A kentuckyi repülőtér közelében történt repülőgép-baleset megrázta az egész régiót. A hatóságok szerint a gép a felszállás során veszítette el az irányítást, és néhány másodperccel később csapódott az épületekbe.

A robbanás következtében több tucat tűzoltó egység vonult a helyszínre, hogy megfékezze a lángokat. Az első jelentések szerint heten meghaltak, de a halott áldozatok száma tovább emelkedhet, mivel a roncsok átkutatása még tart.

A repülőgép-baleset miatt a hatóságok öt mérföldes körzetben figyelmeztették a lakosságot, hogy maradjanak otthon, amíg a tűzoltók dolgoznak. A tűz hatalmas füstfelhőt eredményezett, és a környék több utcáját lezárták. 

Kentucky és Louisville polgármestere, Craig Greenberg bejelentette, hogy ez lesz a nap utolsó hivatalos tájékoztatása, de elmondta, hogy a tragédia teljes mértéke még nem ismert. A helyi hatóságok és a szövetségi biztonsági ügynökségek közösen vizsgálják az okokat.

A baleset pontos oka egyelőre nem ismert, de a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NTSB) már megkezdte a vizsgálatot – írja a BBC.

Légikatasztrófák az Egyesült Államokban

Októberben egy helikopter zuhant az emberek közé, ugyancsak az USA területén. Áprilisban pedig beszámoltunk egy helikopterbalesetről, mely során a Siemens egyik magas rangú vezetője és családja vesztette életét.

Ez volt az Egyesült Államok öt legnagyobb légikatasztrófája

A napokban arról is beszámoltunk, hogy megszólat az Air India balesetének a túlélője.

 

