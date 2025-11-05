Brutális videók is előkerültek a repülőgép-katasztrófáról

Az Egyesült Államokban újabb súlyos repülőgép-baleset történt: a UPS 2976-os járata kedden zuhant le Kentuckyban. A gép felszállás közben sodródott le a kifutópályáról, majd épületeknek ütközött és lángra kapott. A tragédia során heten meghaltak, tizenegyen megsérültek. A felkavaró légikatasztrófáról videók is készültek. Egyik elképesztőbb, mint a másik.

Videók is előkerültek a repülőgép-balesetről Fotó: HANDOUT / Courtesy of X account @LeviDean9

Videók a repülőgép-balesetről

A kentuckyi repülőtéren történt repülőgép-baleset pillanatai hamar elárasztották az internetet. A látványos felvételeken látható, ahogy a lángoló gép a kifutópályáról lesodródva több épületnek csapódik. A tűz hatalmas füstfelhőt okozott, és a környéken dolgozók menekülni kényszerültek.

A hatóságok szerint a gép a felszállás során veszítette el az irányítást, és néhány másodperccel később csapódott az épületekbe.

A tragédia helyszínét teljesen lezárták, és a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NTSB) vizsgálja az okokat.

Surreal scenes near my house in South Louisville. This video of the plane crash was shared in a group chat.



Shelter in place in effect for a 5-mile radius near the airport. pic.twitter.com/yF0VaPL5Lv — Nick Roush (@RoushKSR) November 4, 2025

A repülőgép-baleset miatt a hatóságok öt mérföldes körzetben figyelmeztették a lakosságot, hogy maradjanak otthon, amíg a tűzoltók dolgoznak. A tűz hatalmas füstfelhőt eredményezett, és a környék több utcáját lezárták.

OH MY LORD ITS A BELT OF FIRE AND EXPLOSIONS



INSANE FOOTAGE FROM THE UPS PLANE CRASH IN LOUISVILLE, KENTUCKY



🇺🇸🇺🇸‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️



pic.twitter.com/34XLwYRyqm — WW3 Monitor (@WW3_Monitor) November 4, 2025

Kentucky és Louisville polgármestere, Craig Greenberg bejelentette, hogy a tragédia részletes körülményei még nem ismertek.

Aviation Alert:

Plane Crash, Louisville, KY



UPS Flight 2976 Cargo crashed during takeoff from Louisville International Airport in Kentucky bound for Honolulu HI.

UPS confirmed 3 souls werevon board. Aircraft is reported to be a McDonnell Douglas MD-11 Cargo Plane operated by… pic.twitter.com/wXtXFTkLk9 — Gary Joel (@GaryJoelSWx) November 4, 2025

Súlyos légikatasztrófák világszerte

A napokban beszámoltunk, hogy megszólalt az Air India balesetének a túlélője. Az indiai légikatasztrófáról korábban több cikkben is beszámoltunk.

WATCH: Dash cam video shows UPS plane crash in Louisville, Kentucky pic.twitter.com/dZdpus1fxu — BNO News Live (@BNODesk) November 5, 2025

Pár hete magyar turistákat szállító kisrepülőgép zuhant le kedd reggel Kenya partvidékén, Kwale megyében. A fedélzeten nyolc magyar és két német turista, valamint egy kenyai pilóta tartózkodott. A helyi hatóságok közlése szerint félő, hogy a 11 utas közül senki sem élte túl a tragédiát.