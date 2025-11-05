Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kiderült, mi okozta az öt halálos áldozatot követelő szentmártonkátai vonatbalesetet

repülőgép-baleset

Brutális videók is előkerültek a repülőgép-katasztrófáról

32 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Legalább heten meghaltak, miután egy teherszállító gép lezuhant a kentuckyi repülőtéren. A hatóságok a repülőgép-baleset részleteit vizsgálják, miközben brutális, látványos videók kerültek napvilágra a megrendítő baleset tragédia övezte helyszínéről.
Link másolása
Vágólapra másolva!
repülőgép-balesetlégikatasztrófaEgyesült Államok

Az Egyesült Államokban újabb súlyos repülőgép-baleset történt: a UPS 2976-os járata kedden zuhant le Kentuckyban. A gép felszállás közben sodródott le a kifutópályáról, majd épületeknek ütközött és lángra kapott. A tragédia során heten meghaltak, tizenegyen megsérültek. A felkavaró légikatasztrófáról videók is készültek. Egyik elképesztőbb, mint a másik.

Videók is előkerülte ka repülőgép-balesetről
Videók is előkerültek a repülőgép-balesetről Fotó: HANDOUT / Courtesy of X account @LeviDean9

Videók a repülőgép-balesetről

A kentuckyi repülőtéren történt repülőgép-baleset pillanatai hamar elárasztották az internetet. A látványos felvételeken látható, ahogy a lángoló gép a kifutópályáról lesodródva több épületnek csapódik. A tűz hatalmas füstfelhőt okozott, és a környéken dolgozók menekülni kényszerültek.

A hatóságok szerint a gép a felszállás során veszítette el az irányítást, és néhány másodperccel később csapódott az épületekbe.

A tragédia helyszínét teljesen lezárták, és a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NTSB) vizsgálja az okokat.

A repülőgép-baleset miatt a hatóságok öt mérföldes körzetben figyelmeztették a lakosságot, hogy maradjanak otthon, amíg a tűzoltók dolgoznak. A tűz hatalmas füstfelhőt eredményezett, és a környék több utcáját lezárták. 

Kentucky és Louisville polgármestere, Craig Greenberg bejelentette, hogy a tragédia részletes körülményei még nem ismertek.

Súlyos légikatasztrófák világszerte

A napokban beszámoltunk, hogy megszólalt az Air India balesetének a túlélője. Az indiai légikatasztrófáról korábban több cikkben is beszámoltunk.

Pár hete magyar turistákat szállító kisrepülőgép zuhant le kedd reggel Kenya partvidékén, Kwale megyében. A fedélzeten nyolc magyar és két német turista, valamint egy kenyai pilóta tartózkodott. A helyi hatóságok közlése szerint félő, hogy a 11 utas közül senki sem élte túl a tragédiát.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!