Brutális videók is előkerültek a repülőgép-katasztrófáról

Az Egyesült Államokban újabb súlyos repülőgép-baleset történt: a UPS 2976-os járata kedden zuhant le Kentuckyban. A gép felszállás közben sodródott le a kifutópályáról, majd épületeknek ütközött és lángra kapott. A tragédia során heten meghaltak, tizenegyen megsérültek. A felkavaró légikatasztrófáról videók is készültek. Egyik elképesztőbb, mint a másik.
Videók a repülőgép-balesetről
A kentuckyi repülőtéren történt repülőgép-baleset pillanatai hamar elárasztották az internetet. A látványos felvételeken látható, ahogy a lángoló gép a kifutópályáról lesodródva több épületnek csapódik. A tűz hatalmas füstfelhőt okozott, és a környéken dolgozók menekülni kényszerültek.
A hatóságok szerint a gép a felszállás során veszítette el az irányítást, és néhány másodperccel később csapódott az épületekbe.
A tragédia helyszínét teljesen lezárták, és a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NTSB) vizsgálja az okokat.
A repülőgép-baleset miatt a hatóságok öt mérföldes körzetben figyelmeztették a lakosságot, hogy maradjanak otthon, amíg a tűzoltók dolgoznak. A tűz hatalmas füstfelhőt eredményezett, és a környék több utcáját lezárták.
Kentucky és Louisville polgármestere, Craig Greenberg bejelentette, hogy a tragédia részletes körülményei még nem ismertek.
Súlyos légikatasztrófák világszerte
A napokban beszámoltunk, hogy megszólalt az Air India balesetének a túlélője. Az indiai légikatasztrófáról korábban több cikkben is beszámoltunk.
Pár hete magyar turistákat szállító kisrepülőgép zuhant le kedd reggel Kenya partvidékén, Kwale megyében. A fedélzeten nyolc magyar és két német turista, valamint egy kenyai pilóta tartózkodott. A helyi hatóságok közlése szerint félő, hogy a 11 utas közül senki sem élte túl a tragédiát.