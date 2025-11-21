Hírlevél

Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

légi katasztrófa

Új részletek a louiseville-i katasztrófáról: a repülőgép motorja levált és lángba borult

Új képek és részletek kerültek elő a november eleji UPS-katasztrófáról, amelyben a repülőgép motorja felszállás közben vált le, majd lángba borította a gépet. A tragédia 14 ember életét követelte, és súlyos karbantartási hiányosságokra derült fény.
Az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NTSB) frissen kiadott jelentése szerint a repülőgép motorja már a felszállás első másodperceiben levált, majd a törzsnek csapódott, mielőtt a gép alacsony magasságban lezuhant volna Louisville közelében. A katasztrófában 14-en meghaltak, 23-an megsérültek, a vizsgálat pedig komoly műszaki hibákra és elmaradt ellenőrzésekre mutat rá - tájékoztat a BBC.

repülőgép - UPS Flight 2976, Nov. 4, 2025. Photo from preliminary report issued on Nov. 20, 2025. The fire in the area of the left pylon attachment to the wing continued as the airplane cleared the blast fence.
Így gyulladt ki és zuhant le a UPS repülőgép felszállás után
Fotó: National Transportation Safety Board / Flickr

Súlyos műszaki hibák okozták a repülőgép tragédiáját

A jelentés „fáradásos repedéseket” és túlterhelésből eredő sérüléseket tárt fel a bal oldali motor rögzítési pontjain, amelyek azt eredményezték, hogy a repülőgép motorja egyszerűen leszakadt. A gép több mint 21 000 ciklust teljesített, ám a kötelező, részletes ellenőrzéseket a dokumentumok szerint nem végezték el időben.

A becsapódás után a több tízezer gallon üzemanyag miatt hatalmas tűz robbant ki, ami olajzápor-szerű látványt okozott, és öt mérföldes körzetben azonnali otthonmaradási utasítást rendeltek el.

This handout photo courtesy of Levi Dean shows smoke and flames rising from the site of a UPS cargo plane crash outside Louisville International Airport in Louisville, Kentucky, on November 4, 2025. The death toll from a UPS cargo plane crashing in Louisville has risen to nine with more fatalities feared, Kentucky's governor said November 5, as search efforts continued and the airport resumed flights. The McDonnell Douglas MD-11 departing for Hawaii crashed at around 5:15 pm (2215 GMT) Tuesday, November 4, shortly after taking off from Louisville Muhammad Ali International Airport. (Photo by HANDOUT / Courtesy of X account @LeviDean98 / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Levi Dean" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Zuhanás után robbanás és tűz
Fotó: HANDOUT /AFP / Courtesy of X account @LeviDean9

Folyamatos vizsgálat: a fekete dobozok dönthetnek

A hatóságok vizsgálják a pilótafülke hangrögzítőjét és a repülési adatokat tartalmazó fekete dobozt is. A szakértők szerint hónapokig tarthat, mire pontosan megállapítják, mi vezetett ahhoz, hogy a repülőgép ennyire gyorsan irányíthatatlanná vált.

UPS Flight 2976, Nov. 4, 2025. Photos from preliminary report issued on Nov. 20, 2025. Still images from an airport surveillance video showing the left engine and left pylon separation from the left wing. (Source: UPS)
Percről-percre
Fotó: National Transportation Safety Board / Flickr

Kigyulladt egy repülőgép felszállás közben október elején

Késéssel indult egy Adelaide–Broken Hill járat, miután a felszállás pillanataiban a repülőgép bal oldali motorja lángra kapott. A fedélzeten tartózkodók szerencsére sértetlenül megúszták az ijesztő incidenst, de az eset nagy riadalmat keltett.

Kigyulladt egy repülőgép Mallorcán, 18 ember megsérült 

Júliusban pedig egy Ryanair-járaton csaptak fel a lángok a mallorcai repülőtéren. A repülőgép fedélzetén tizennyolcan sérültek meg könnyebben, közülük hat embert kórházba is szállítottak. A tűz okát azóta is vizsgálják.

 

