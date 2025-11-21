Új részletek a louiseville-i katasztrófáról: a repülőgép motorja levált és lángba borult

Az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NTSB) frissen kiadott jelentése szerint a repülőgép motorja már a felszállás első másodperceiben levált, majd a törzsnek csapódott, mielőtt a gép alacsony magasságban lezuhant volna Louisville közelében. A katasztrófában 14-en meghaltak, 23-an megsérültek, a vizsgálat pedig komoly műszaki hibákra és elmaradt ellenőrzésekre mutat rá - tájékoztat a BBC.

Így gyulladt ki és zuhant le a UPS repülőgép felszállás után

Fotó: National Transportation Safety Board / Flickr

Súlyos műszaki hibák okozták a repülőgép tragédiáját

A jelentés „fáradásos repedéseket” és túlterhelésből eredő sérüléseket tárt fel a bal oldali motor rögzítési pontjain, amelyek azt eredményezték, hogy a repülőgép motorja egyszerűen leszakadt. A gép több mint 21 000 ciklust teljesített, ám a kötelező, részletes ellenőrzéseket a dokumentumok szerint nem végezték el időben.

A becsapódás után a több tízezer gallon üzemanyag miatt hatalmas tűz robbant ki, ami olajzápor-szerű látványt okozott, és öt mérföldes körzetben azonnali otthonmaradási utasítást rendeltek el.

Zuhanás után robbanás és tűz

Fotó: HANDOUT /AFP / Courtesy of X account @LeviDean9

Folyamatos vizsgálat: a fekete dobozok dönthetnek

A hatóságok vizsgálják a pilótafülke hangrögzítőjét és a repülési adatokat tartalmazó fekete dobozt is. A szakértők szerint hónapokig tarthat, mire pontosan megállapítják, mi vezetett ahhoz, hogy a repülőgép ennyire gyorsan irányíthatatlanná vált.

Percről-percre

Fotó: National Transportation Safety Board / Flickr

Kigyulladt egy repülőgép felszállás közben október elején

Késéssel indult egy Adelaide–Broken Hill járat, miután a felszállás pillanataiban a repülőgép bal oldali motorja lángra kapott. A fedélzeten tartózkodók szerencsére sértetlenül megúszták az ijesztő incidenst, de az eset nagy riadalmat keltett.

Kigyulladt egy repülőgép Mallorcán, 18 ember megsérült

Júliusban pedig egy Ryanair-járaton csaptak fel a lángok a mallorcai repülőtéren. A repülőgép fedélzetén tizennyolcan sérültek meg könnyebben, közülük hat embert kórházba is szállítottak. A tűz okát azóta is vizsgálják.