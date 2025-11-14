Halálos repülőgép-baleset: vadászgép csapódott a földbe

Lezuhant egy orosz Szu–30-as vadászgép Karéliában, Petrozavodszk közelében. A gép kiképzőrepülésen vett részt, amikor egy erdős területre csapódott, a pilóták pedig a helyszínen életüket vesztették. A repülőgép-baleset oka ismeretlen, jelenleg is nyomoznak a hatóságok – tájékoztat a The Barents Observer.

Szu-30-as vadászgép zuhant le a repülőgép-balesetben – Fotó: IGOR RUSSAK / NurPhoto

Repülőgép-baleset a karéliai erdőben

A baleset a Prionezsszkij járásban történt, nagyjából moszkvai idő szerint este 7 órakor – közölte az orosz Védelmi Minisztérium a Telegramon. A tárca hozzátette, hogy a repülőgépen nem volt lőszer. A lezuhant vadászgép a 159. vadászrepülő ezredhez tartozott, amely a Petrozavodszktól 12 kilométerre északnyugatra fekvő Besovec repülőtéren állomásozik.

Az ezred gépei rendszeresen járőröznek az orosz–finn határ térségében, és kulcsszerepet játszanak az ország északnyugati légvédelmében.

A legfrissebb, 2024-es műholdfelvételek szerint mintegy három tucat Szu–27-es és Szu–30-as repülőgépet állomásoztatnak itt.

Kenyai repülőgép-baleset: megrázó részletek

DNS-minta vizsgálatok segítségével próbálják megállapítani az egész országot sokkoló tragédia áldozatainak személyazonosságát. A folyamat akár évekig is eltarthat.

Megszólalt az Air India-katasztrófa túlélője

Viswashkumar Ramesh csodával határos módon élte túl India egyik legtragikusabb, több mint 270 ember életét követelő repülőgép-szerencsétlenségét. Most először beszélt nyilvánosan a tragédiáról.