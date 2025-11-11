Tragédia Floridában: segélyszállító repülő zuhant le, ketten meghaltak – videó

Két ember életét vesztette, amikor egy Jamaicára tartó kisrepülő hétfő reggel lezuhant a floridai Coral Springs egyik lakóövezetében – közölték a hatóságok. A gép egy, a környéken lévő tóba csapódott, miután néhány perccel korábban felszállt a Fort Lauderdale Executive repülőtérről. A repülőgép-baleset helyszínére nagy erőkkel vonultak ki a hatóságok - írja a New York Post.

A hatóságok dolgoznak a repülőgép-baleset helyszínén - Fotó: JESUS OLARTE / ANADOLU

A Coral Springs-i rendőrség megerősítette, hogy a balesetben két ember tragikus módon életét vesztette.

A környékbeli biztonsági kamerák felvételein látható, ahogy a Beechcraft King Air típusú légcsavaros repülőgép zuhanni kezd, majd a vízbe csapódik, miután súrolta a part szélét.

A tűzoltóság közlése szerint a kezdeti mentési kísérletek nem hoztak eredményt, így a keresést később mentésről helyreállítási műveletté minősítették.

Mike Moser, a Coral Springs–Parkland tűzoltóság helyettes vezetője elmondta: a gép darabjai szétszóródtak a tó körül, de szerencsére egyetlen ház sem sérült meg.

A roncsot gyakorlatilag nem lehetett látni. A búvárok a törmeléknyomot követve merültek le, de nem találtak túlélőket

– fogalmazott.

Videón a repülőgép-baleset:

A hatóságok egyelőre nem tudják, hányan tartózkodtak a fedélzeten. A repülő Jamaicára vitte volna azokat a segélyszállítmányokat, amelyeket a szigetország megsegítésére gyűjtöttek, miután október végén a Melissa hurrikán – a legmagasabb, ötös kategóriájú viharként – súlyos pusztítást végzett.

Az ország nagy része áram nélkül maradt, több tartományban pedig katasztrofális áradásokat jelentettek.

A szövetségi légügyi hatóság (FAA) és az amerikai Közlekedésbiztonsági Hivatal (NTSB) már vizsgálja a baleset körülményeit.

A tragédia mindössze napokkal azután történt, hogy Kentuckyban egy UPS teherszállító repülőgép zuhant le, amelynek három pilótája és tizenegy ember a földön – köztük egy hároméves kislány és a nagyapja – életét vesztette.

Repülőgép-baleset Washingtonban is

Ahogy az Origo is beszámolt róla, utasszállító repülő ütközött a terminál beszállóállomásának a Washington Dulles Nemzetközi Repülőtéren, legalább 18-an megsérültek. A repülőtéri balesetet a jármű elavultsága okozhatta.