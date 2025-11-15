Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Riadó Kijevben - megsemmisítő orosz támadás jöhet

Szenzáció

Visszatér a legendás magyar férfimárka – itt vannak a részletek

repülő

Botrány: pornónézéssel sokkolta utastársait a kéjenc demokrata politikus

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy utas által készített fotó pillanatok alatt országos felháborodást váltott ki. A repülőgép botrány akkor tört ki, amikor kiderült, hogy Brad Sherman demokrata politikus a járat közben pikáns képeket nézegetett a tabletjén. A történet futótűzként terjedt az interneten, és sokak szerint újabb kellemetlen ügy terheli a demokratákat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
repülőpornóAmerika

Az ügy óriási felháborodást keltett, miután a repülőgép botrány képei körbefutották az internetet. Egy utas ugyanis lefotózta Brad Shermant demokrata politikust, aki a járat kellős közepén szexuális jellegű, alulöltözött nőket ábrázoló képeket nézett táblagépéjén. A 71 éves kaliforniai kongresszusi demokrata képviselő magyarázkodásba kezdett, de elismerte: valóban a pikáns tartalmakat nézett - tájékoztat a Daily Mail.

Brad Sherman magyarázkodásra kényszerült a repülőgép botrány után - Illusztráció
                                                                                      Brad Sherman magyarázkodásra kényszerült a repülőgép botrány után - Illusztráció                                                                                        Forrás: Unsplash

Sherman szerint nem pornót keresett, csak az X „Neked” felületét görgette, ahol az algoritmus dobta fel a tartalmakat. Azt is megjegyezte: több mint ezer poszton ment át a repülőút alatt.

„Hogy ez pornó-e? Nem hiszem, hogy Elon Musk annak gondolná. De hogy nem volt megfelelő, az biztos” – tette hozzá.

Hogyan reagáltak a repülőgép botrányra?

Az eset percek alatt vírusként terjedt a közösségi médiában.
Sokan felháborodásukat fejezték ki, főleg amiatt, hogy Sherman a táblagép fényerejét teljesen feltekerve, a körülötte ülők előtt nézegette a képeket.

Egy X-felhasználó így fogalmazott:
„A fényerő MAXON. Egy szemernyi szégyenérzet sincs.”

Harminc éve készült a házi szexvideó, ami elvette az internet szüzességét is

Harminc éve készült az a házi szexvideó, ami alapjaiban rengette meg a popkultúrát és az internetet is. A Baywatch-sztár Pamela Anderson és a Mötley Crüe dobosa, Tommy Lee nászútján készült felvételek 1995-ben készültek, aztán illetéktelen kezekbe kerülve két évvel később felrobbantották az  internetet.

Bosszúpornóval vádolja exét a szexi influenszer

Hatalmas botrány robbant ki Miamiban: Isabella Ladera influenszer szerint exe, a kolumbiai énekes Beéle szivárogtatta ki közös szexvideójukat. A bosszúpornó ügy miatt pert indított, és kijelentette, hogy számára ez az árulás élete egyik legkegyetlenebb pillanata.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!