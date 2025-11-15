Botrány: pornónézéssel sokkolta utastársait a kéjenc demokrata politikus

Az ügy óriási felháborodást keltett, miután a repülőgép botrány képei körbefutották az internetet. Egy utas ugyanis lefotózta Brad Shermant demokrata politikust, aki a járat kellős közepén szexuális jellegű, alulöltözött nőket ábrázoló képeket nézett táblagépéjén. A 71 éves kaliforniai kongresszusi demokrata képviselő magyarázkodásba kezdett, de elismerte: valóban a pikáns tartalmakat nézett - tájékoztat a Daily Mail.

Brad Sherman magyarázkodásra kényszerült a repülőgép botrány után - Illusztráció Forrás: Unsplash

Sherman szerint nem pornót keresett, csak az X „Neked” felületét görgette, ahol az algoritmus dobta fel a tartalmakat. Azt is megjegyezte: több mint ezer poszton ment át a repülőút alatt.

„Hogy ez pornó-e? Nem hiszem, hogy Elon Musk annak gondolná. De hogy nem volt megfelelő, az biztos” – tette hozzá.

Hogyan reagáltak a repülőgép botrányra?

Az eset percek alatt vírusként terjedt a közösségi médiában.

Sokan felháborodásukat fejezték ki, főleg amiatt, hogy Sherman a táblagép fényerejét teljesen feltekerve, a körülötte ülők előtt nézegette a képeket.

Egy X-felhasználó így fogalmazott:

„A fényerő MAXON. Egy szemernyi szégyenérzet sincs.”

Why did California Congressman Brad Sherman feel it was appropriate to look at porn on his iPad during a flight today? His district deserves better representation than this!! #CA32 pic.twitter.com/gAYZ82tyr2 — Dear White Staffers (@dearwhitestaff) November 14, 2025

