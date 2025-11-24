Lekésték a gépet, a kifutón próbálták utolérni a repülőt a felelőtlen utasok

Megdöbbentő jelenet játszódott le a kölni repülőtéren a napokban. Két utas lekéste a repülőgépét, ám úgy vélték, hogy a kifutópályán épp kiguruló gépet még utolérhetik, ha elég gyorsan futnak – írja a Blick.

A hatóságok közlése szerint két utas lekéste a Wizz Air Köln–Bukarest járatát. Miután a kér román állampolgárságú férfi rájött, mi történt, betörte a vészjelzőt, majd a vészkijáraton át a kifutóra rohantak, hátha így elérhetik a kifutópálya felé guruló repülőgépet.

A reptéri dolgozók azonnal intézkedtek, és beterelték a két utast a veszélyes területről az épületbe, majd átadták őket a rendőrségnek.

A két férfi ellen birtokháborítás miatt indult eljárás, a rendőrség még vizsgálja, hogy megsértették-e a légi biztonsági előírásokat is.

