Lekésték a gépet, a kifutón próbálták utolérni a repülőt a felelőtlen utasok

Megdöbbentő jelenet játszódott le a kölni repülőtéren a napokban. Két utas lekéste a repülőgépét, ám úgy vélték, hogy a kifutópályán épp kiguruló gépet még utolérhetik, ha elég gyorsan futnak – írja a Blick.
A hatóságok közlése szerint két utas lekéste a Wizz Air Köln–Bukarest járatát. Miután a kér román állampolgárságú férfi rájött, mi történt, betörte a vészjelzőt, majd a vészkijáraton át a kifutóra rohantak, hátha így elérhetik a kifutópálya felé guruló repülőgépet.
A reptéri dolgozók azonnal intézkedtek, és beterelték a két utast a veszélyes területről az épületbe, majd átadták őket a rendőrségnek.
A két férfi ellen birtokháborítás miatt indult eljárás, a rendőrség még vizsgálja, hogy megsértették-e a légi biztonsági előírásokat is.
Döbbenetes részletek derültek ki a hongkongi repülőgép-balesetről
A hongkongi hatóságok nyilvánosságra hozták a múlt hónapban történt repülőgép-baleset előzetes vizsgálati eredményeit, amelyek szerint a Boeing 747-es egyik hajtóműve a landolás utáni pillanatokban felgyorsult, és ez hozzájárult a katasztrófához. A gép — amelyet a török ACT Airlines üzemeltetett, és Dubajból érkezett — október 20-án csúszott le a kifutópályáról, majd egy reptéri biztonsági járőrautóval ütközött, amelyet a tengerbe sodort a becsapódás ereje.
Bombafenyegetés miatt tört ki a pánik a fedélzeten
Egy bombafenyegetés miatt kényszerleszállást hajtott végre a United Airlines Dallasból Chicagóba tartó járata egy héttel ezelőtt. A repülőgép incidens akkor történt, amikor egy férfi azt állította, hogy bomba van felesége csomagjában, ami azonnali biztonsági riasztást váltott ki. A légitársaság közlése szerint a Boeing 737-700-as gépet St. Louisba irányították át, miután a férfi a személyzetnek jelezte a fenyegetést. A gyanúsan viselkedő utast a hatóságok a leszállást követően azonnal őrizetbe vették.