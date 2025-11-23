A végzetes tervezési hiba, amit sokáig elhallgattak – a Malév egyik legsúlyosabb tragédiája

Hatvanhárom évvel ezelőtt, 1962. november 23-án a Malév HA-MOD lajstromjelű IL–18V típusú repülőgép a Budapest–Frankfurt–Párizs útvonalat teljesítette, amikor a kedvezőtlen időjárási körülmények ellenére megkezdte az ILS-es megközelítést a Le Bourget repülőtér 25-ös pályájára. A gép 15:06-kor tűnt el a radarképről, majd a ködös, sáros terep miatt késve megtalált roncsokból kiderült: senki sem élte túl a légi balesetet.

A balesetet szenvedett Il-18-as 1960 áprilisában állt szolgálatba a Malévnál

Fotó: AIRportal.hu

A repülőgép műszaki állapota és előzményei

Az AIRportal.hu információi alapján vizsgálatok később feltárták, hogy bár a HA-MOD jó műszaki állapotúnak számított, a típus — ekkor még viszonylag új fejlesztés — több konstrukciós hiányossággal küzdött. Az 1957-ben elsőként levegőbe emelkedett IL–18-asoknál a Malév-flottában is több száz gyári módosítást kellett végrehajtani.

MALÉV IL-18 repülőgép

Fotó: Fortepan / MHSZ

A szovjet tervezés egyik legsúlyosabb hibája a vízszintes vezérsík nem megfelelő jégtelenítése volt — ez a tényező a megközelítéskor végzetes szerepet játszhatott.

A Franciaország fölött tapasztalt erős jegesedés miatt a repülőgép stabilitása hirtelen romolhatott, ami áteséshez vezetett.

Az időjárás és a végzetes jegesedés szerepe

A Le Bourget körzetében akkor:

0–1 °C körüli hőmérséklet,

köd,

alacsony felhőalap

és jelentős jegesedési veszély állt fenn.

A katasztrófa előtti percekben a HA-MOD olyan felhőtömegen haladt át, amelyben túlhűlt vízcseppek (SLD) okoztak gyors, átlátszó jégképződést.

Amint a személyzet kiengedte a fékszárnyakat, a már legyengült vezérsík nem tudta kompenzálni a megváltozott aerodinamikai erőket —

a repülőgép átfordult, és gyakorlatilag függőlegesen csapódott a földbe.

A földbe csapódott Malév-gép apró darabokra tört

Fotó: AIRportal.hu

A baleset utóélete és a titkolt konstrukciós hiba

A baleset után a Szovjetunió titokban végzett kísérletei bizonyították:

a típus erős jegesedés esetén kritikus repülési tulajdonságokat mutat.

A földbe csapódott Malév-gép roncsai egykorú archív fotón:

A vízszintes vezérsík jégtelenítő rendszere csak évekkel később, már a tragédia után került be a gépekbe.

A hivatalos jelentés azonban — részben diplomáciai nyomásra — nem fogalmazta meg egyértelműen a konstrukciós hibát, így évtizedekig emberi hibára utaltak. Csak később derült ki, hogy