Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Erre mit lép Zelenszkij? Trump kőkemény üzenetet küldött az ukránoknak

Tudta?

Tönkreteszi az agyat és a szerveket is – mégis isszuk tovább

Malév

A végzetes tervezési hiba, amit sokáig elhallgattak – a Malév egyik legsúlyosabb tragédiája

47 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
1962. november 23-án tragikus repülőbaleset rázta meg a magyar polgári légiközlekedést: a Párizs melletti Le Bourget repülőtér megközelítésekor lezuhant a Malév egyik IL–18-as gépe. A repülőgép katasztrófája 8 fős személyzet és 13 utas életét követelte.
Link másolása
Vágólapra másolva!
MalévIl-18-aslégikatasztrófabalesetrepülőgép szerencsétlenség

Hatvanhárom évvel ezelőtt, 1962. november 23-án a Malév HA-MOD lajstromjelű IL–18V típusú repülőgép a Budapest–Frankfurt–Párizs útvonalat teljesítette, amikor a kedvezőtlen időjárási körülmények ellenére megkezdte az ILS-es megközelítést a Le Bourget repülőtér 25-ös pályájára. A gép 15:06-kor tűnt el a radarképről, majd a ködös, sáros terep miatt késve megtalált roncsokból kiderült: senki sem élte túl a légi balesetet.

Malév Flight 355, MalévFlight355, HA-MOD, HAMOD, baleset, Iljusin Il-18, IljusinIl18, 1962. november 23. , repülőgép
A balesetet szenvedett Il-18-as 1960 áprilisában állt szolgálatba a Malévnál 
Fotó: AIRportal.hu

A repülőgép műszaki állapota és előzményei

Az AIRportal.hu információi alapján vizsgálatok később feltárták, hogy bár a HA-MOD jó műszaki állapotúnak számított, a típus — ekkor még viszonylag új fejlesztés — több konstrukciós hiányossággal küzdött. Az 1957-ben elsőként levegőbe emelkedett IL–18-asoknál a Malév-flottában is több száz gyári módosítást kellett végrehajtani.

MALÉV IL-18 repülőgép
MALÉV IL-18 repülőgép 
Fotó: Fortepan / MHSZ

A szovjet tervezés egyik legsúlyosabb hibája a vízszintes vezérsík nem megfelelő jégtelenítése volt — ez a tényező a megközelítéskor végzetes szerepet játszhatott.

A Franciaország fölött tapasztalt erős jegesedés miatt a repülőgép stabilitása hirtelen romolhatott, ami áteséshez vezetett.

Az időjárás és a végzetes jegesedés szerepe

A Le Bourget körzetében akkor: 

  • 0–1 °C körüli hőmérséklet, 
  • köd, 
  • alacsony felhőalap 
  • és jelentős jegesedési veszély állt fenn. 

A katasztrófa előtti percekben a HA-MOD olyan felhőtömegen haladt át, amelyben túlhűlt vízcseppek (SLD) okoztak gyors, átlátszó jégképződést.
Amint a személyzet kiengedte a fékszárnyakat, a már legyengült vezérsík nem tudta kompenzálni a megváltozott aerodinamikai erőket — 

a repülőgép átfordult, és gyakorlatilag függőlegesen csapódott a földbe.

Malév Flight 355, MalévFlight355, HA-MOD, HAMOD, baleset, Iljusin Il-18, IljusinIl18, 1962. november 23.
A földbe csapódott Malév-gép apró darabokra tört
Fotó: AIRportal.hu

A baleset utóélete és a titkolt konstrukciós hiba

A baleset után a Szovjetunió titokban végzett kísérletei bizonyították: 

a típus erős jegesedés esetén kritikus repülési tulajdonságokat mutat.

A földbe csapódott Malév-gép roncsai egykorú archív fotón:

image

A vízszintes vezérsík jégtelenítő rendszere csak évekkel később, már a tragédia után került be a gépekbe.
A hivatalos jelentés azonban — részben diplomáciai nyomásra — nem fogalmazta meg egyértelműen a konstrukciós hibát, így évtizedekig emberi hibára utaltak. Csak később derült ki, hogy 

a szerencsétlenség valódi oka egy súlyos, rejtett tervezési hiányosság volt.

Malév Flight 355, MalévFlight355, HA-MOD, HAMOD, baleset, Iljusin Il-18, IljusinIl18, 1962. november 23.
1966, Magyarország, Budapest XVIII., Ferihegyi (ma Liszt Ferenc) repülőtér MALÉV IL-18- as repülőgép
Fotó: Fortepan/MHSZ

Emlékezés az áldozatokra

A katasztrófában 21 ember veszítette életét:

tapasztalt pilóták, fiatal légiutas-kísérők és utasok, akik vétlen áldozatai lettek a nem ismert műszaki hibának. A tragédia máig a magyar polgári repülés egyik legsúlyosabb eseménye.

A pokol az égben: felrobbantották az utasszállító repülőgépet

1955. november 1-jén szállt fel a United Air Lines 629-es járata a Denver Stapleton Nemzetközi Repülőtérről, Portland felé tartva. A Douglas DC-6B típusú repülőgép fedélzetén 44 utas és ötfős személyzet tartózkodott. Senki sem sejthette, hogy mindössze 11 perccel a felszállás után a gép darabokra hullik szét a Colorado állambeli Longmont közelében.

Elaludtak a pilóták, 200 utas meghalt

1985. július 10-én az Aeroflot 5143-as járata az üzbegisztáni Karsiból szállt fel, hogy Ufa érintésével Leningrádba repüljön. A gépen főleg nyaralók utaztak, köztük 52 gyerek. A Tupoljev Tu-154 típusú gép sebessége erősen lecsökkent az emelkedéskor a szokatlanul meleg levegőben. A gép rázkódni kezdett, amit a pilóták hajtóműhibának gondoltak, ezért a kapitány csökkentette a teljesítményt. A Tupoljev ekkor lapos dugóhúzóba esett, és 2 perc 33 másodpercen át hulló falevélként zuhant a földig. Minden utasa meghalt. Ez volt a Szovjetunió történetének legsúlyosabb katasztrófája.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!