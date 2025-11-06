Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megszólalt a Tisza Párt egyik informatikusa – leleplezte Magyar Pétert

Ezt látnia kell!

Szoboszlai Dominik anyósa nem bírt magával: hihetetlen, mekkora őrületet okozott

Kentucky

Újabb brutális videó került elő az amerikai repülőgép-szerencsétlenségről

35 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Megrázó felvétel járta be az internetet: egy UPS teherszállító gép felborult és hatalmas tűzgolyóvá robbant felszállás közben Louisville repülőterén. A repülőgép-szerencsétlenség mindössze néhány méterre történt egy kamionsofőrtől, aki döbbenten nézte végig a tragédiát.
Link másolása
Vágólapra másolva!
KentuckybalesetUPStragédia

A világot bejárta az a drámai videó, amely a UPS Flight 2976 jelű járat repülőgép-szerencsétlenségét mutatja be: a gép kedden délután próbált felszállni a Kentucky állambeli Louisville — Muhammad Ali Nemzetközi Repülőtérről. A kifutón már lángokban állt, miközben a levegőbe próbált emelkedni, majd néhány másodperccel később felborult, és hatalmas robbanással csapódott a földbe – írja a NewYorkPost.

Sűrű füst és lángok a louisville-i repülőtéren, ahol a UPS teherszállító gépe lezuhant — a repülőgép-szerencsétlenség több halálos áldozatot követelt Kentuckyban.
Sűrű füst és lángok a louisville-i repülőtéren, ahol a UPS teherszállító gépe lezuhant — a repülőgép-szerencsétlenség több halálos áldozatot követelt Kentuckyban. Fotó: STEPHEN COHEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A repülőgép-szerencsétlenség után lángtenger borította be a louisville-i repülőteret

A repülőgép-szerencsétlenség következtében a gép környezetében parkoló kamionok is lángra kaptak, és a dashcam-felvételen jól látható, ahogy a tűzfal fényében a sofőr arcán megjelenik a döbbenet — majd kiszáll az autóból, miközben rémülten kiált: 

„Úristen, a k**va életbe”

A hatóságok szerint a gép mintegy 50 000 gallon üzemanyagot szállított, és Hawaii felé tartott háromfős személyzettel. A becsapódás után a tűz egy közeli kőolaj-újrahasznosító üzemre is átterjedt, több mint száz tűzoltó küzdött a lángokkal órákon át.

Szörnyű tragédia történt, és ezek a képsorok valós emberekről szólnak

 — mondta Brian O’Neill tűzoltóparancsnok.

Többen meghaltak a repülőgép-szerencsétlenség után, a tűz több épületet is elpusztított

Legalább heten meghaltak, miután egy teherszállító repülőgép lezuhant a kentuckyi repülőtéren. A hatalmas tűz több közeli épületet is elpusztított, miközben a hatóságok továbbra is a repülőgép-baleset részleteit vizsgálják.

Brutális, látványos videók kerültek napvilágra a megrendítő baleset tragédia övezte helyszínéről.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!