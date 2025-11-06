Újabb brutális videó került elő az amerikai repülőgép-szerencsétlenségről

A világot bejárta az a drámai videó, amely a UPS Flight 2976 jelű járat repülőgép-szerencsétlenségét mutatja be: a gép kedden délután próbált felszállni a Kentucky állambeli Louisville — Muhammad Ali Nemzetközi Repülőtérről. A kifutón már lángokban állt, miközben a levegőbe próbált emelkedni, majd néhány másodperccel később felborult, és hatalmas robbanással csapódott a földbe – írja a NewYorkPost.

Sűrű füst és lángok a louisville-i repülőtéren, ahol a UPS teherszállító gépe lezuhant — a repülőgép-szerencsétlenség több halálos áldozatot követelt Kentuckyban. Fotó: STEPHEN COHEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A repülőgép-szerencsétlenség után lángtenger borította be a louisville-i repülőteret

A repülőgép-szerencsétlenség következtében a gép környezetében parkoló kamionok is lángra kaptak, és a dashcam-felvételen jól látható, ahogy a tűzfal fényében a sofőr arcán megjelenik a döbbenet — majd kiszáll az autóból, miközben rémülten kiált:

„Úristen, a k**va életbe”

WATCH: Dash cam video shows UPS plane crash in Louisville, Kentucky pic.twitter.com/dZdpus1fxu — BNO News Live (@BNODesk) November 5, 2025

A hatóságok szerint a gép mintegy 50 000 gallon üzemanyagot szállított, és Hawaii felé tartott háromfős személyzettel. A becsapódás után a tűz egy közeli kőolaj-újrahasznosító üzemre is átterjedt, több mint száz tűzoltó küzdött a lángokkal órákon át.

Szörnyű tragédia történt, és ezek a képsorok valós emberekről szólnak

— mondta Brian O’Neill tűzoltóparancsnok.

Többen meghaltak a repülőgép-szerencsétlenség után, a tűz több épületet is elpusztított

Legalább heten meghaltak, miután egy teherszállító repülőgép lezuhant a kentuckyi repülőtéren. A hatalmas tűz több közeli épületet is elpusztított, miközben a hatóságok továbbra is a repülőgép-baleset részleteit vizsgálják.

Brutális, látványos videók kerültek napvilágra a megrendítő baleset tragédia övezte helyszínéről.