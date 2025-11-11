Súlyos repülőtéri balesetet okozott egy utasszállító, legalább 18-an megsérültek

Legalább 18 ember megsérült egy repülőtéri balesetben a a Washington Dulles Nemzetközi Repülőtéren, amikor az utasokat szállító jármű nekiütközött a beszállásra szolgáló dokknak – tájékoztat a BBC.

Repülőtéri balesetet okozott egy utasszállító jármű- Fotó: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Elavult jármű okozott repülőtéri balesetet

A Metropolitan Washington Airports Authority (MWAA) közlése szerint a jármű a beszállóállomásnak csapódott, a terminálban is kárt okozva. Az utasok lépcsőn hagyták el a járművet, majd kórházba szállították őket, sérüléseik nem életveszélyesek. Jelenleg nem ismert, hány utas tartózkodott a járműben a baleset idején.

A Dulles repülőtéren 1959 óta üzemelnek ilyen utasszállító járművek, amelyeket régóta kritizálnak korszerűtlenségük miatt. Egy korábbi kormánytisztviselő a „múlt relikviájának” nevezte az utasszállítót és így nyilatkozott:

Szégyen, hogy a világ legerősebb országának fővárosába érkező nemzetközi utasokat úgy szállítják, mintha visszautaztak volna a hatvanas évekbe.

Az NBC Washington szerint 2007 és 2017 között a járművek 2007 és 2017 között 16 balesetben voltak érintettek, ezek közül egy halálos kimenetelű.

Brutális repülőgép-baleset

Legalább heten meghaltak, miután egy teherszállító gép lezuhant a kentuckyi repülőtéren. A repülőgép felszállás közben sodródott le a kifutópályáról, majd több épületnek ütközött, mielőtt lángra kapott. A hatalmas tűz több közeli épületet is elpusztított.

Hajszálon múlt a tragédia

Pillanatokon múlt egy komoly repülőgép-baleset a Los Angeles-i nemzetközi repülőtér (LAX) közelében, amikor két utasszállító gép veszélyesen közel került egymáshoz közvetlenül felszállás után. Az egyik pilóta engedély nélküli manővert hajtott végre.