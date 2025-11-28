Rejtélyes körülmények között pusztult el a világ egyik legritkább állata

A Brights Zoo egyik legkülönlegesebb lakója volt az a ritka állat, amely miatt világszerte felkapta a fejét a sajtó. A Kipekee névre hallgató zsiráf folt nélkül született, amire 1972 óta nem volt példa, ezért érintette meg milliók szívét a története. A foltnélküli zsiráf halála rejtélyes körülmények között történt, és már vizsgálják, mi okozta a tragédiát. Bár genetikai különlegessége miatt vált híressé, a szakértők szerint ez nem játszott szerepet pusztulásában – számolt be a New York Post.

Rejtélyes körülmények között pusztultel a ritka állat, a foltnélküli zsiráf (illusztráció) Fotó: Frans van Heerden/Pexels

A ritka állat halála, amely megrázta a világot

A két éves zsiráf váratlanul pusztult el a Tennessee-ben található Brights Zoo területén. Teljes körű boncolás kezdődött, hogy kiderítsék a valódi okot. Kipekee szokatlan mintázata miatt már születésekor is hatalmas figyelem övezte, és szinte egyik napról a másikra világszenzáció lett – nem véletlenül. A long tail: elpusztult a világ egyik legritkább állata.

Miért volt különleges a foltnélküli zsiráf?

Kipekee egy olyan ritka zsiráfként jött világra, amelyen egyáltalán nem fejlődtek ki a megszokott foltok. A hasonló születési sajátosság rendkívül ritka, évtizedek óta nem dokumentáltak ilyen esetet. A parkban óriási érdeklődés övezte: új parkolót kellett építeni, hogy kezelni tudják a látogatók tömegét. A ritka állat rövid élete fényesen mutatta meg, milyen erős hatással lehet egyetlen különleges élőlény a világra.

Ezrek gyászolják az elpusztult zsiráfot

Kipekee gondozói mély kötődést ápoltak vele, mindennapi rutinjuk része volt a jelenléte. Halálhíre után a közösségi médiát elárasztották a gyászoló üzenetek: videók, fotók és szívszorító emlékek kerültek elő. Egyértelművé vált, hogy a ritka állat milliók szívét érintette meg, és rövid élete maradandó nyomot hagyott azokban, akik figyelemmel kísérték történetét.