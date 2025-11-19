Apokaliptikus robbanás rázta meg Atlantát – egy férfi súlyosan megégett – videóval

A detonáció kedd este rázta meg az amerikai várost a Mercedes-Benz-stadionhoz közel. A robbanás hangját több utcával arrébb is hallani lehetett, az utca lakói szerint „olyan volt, mintha bomba robbant volna”, adott hírt a tmz.com.

A háromszintes üres épületből, amelyben a robbanás történt, nem sok maradt – Fotó: City of Atlanta Fire Rescue Department/Facebook

A robbanás után egy félmeztelen, megégett férfi jajgatott fájdalmában

A TMZ által közzétett, új és sokkoló felvételen egy részben ruhátlan, súlyosan megégett férfi látható, aki térdre roskadva várja, hogy a tűzoltók ellássák.

A férfi bőre láthatóan megsérült a robbanás erejétől, és a videón hallható, ahogy fájdalmas kiáltást ad ki, miközben a mentőcsapat kezelni próbálja. A hatóságok közlése szerint a férfit stabil állapotban szállították kórházba. A tűzoltók az épületen belül nem találtak további áldozatokat.

Az épületből alig maradt valami

Az Atlanta Fire által kiadott légifelvétel jól mutatja a pusztítás mértékét: a robbanás teljesen széttépte a háromszintes, üresen álló épületet, a helyén pedig csupán összegyűrt, szétrepült fémdarabok és törmelék maradtak. A detonáció ereje nemcsak az érintett épületet, hanem a környező lakóházakat is megrongálta. Mintegy 40 embert azonnal evakuáltak, mert fennállt a veszélye, hogy az ingatlanuk szerkezete megsérült. A helyiek szerint a környéken „másodpercek alatt elszabadult a káosz”.

A hatóságok közölték, hogy a robbanás okát még vizsgálják, és egyelőre nincs információ arról, mi idézhetett elő ekkora erejű detonációt egy üres épületben. A környék továbbra is le van zárva, amíg a szakemberek átvizsgálják a károkat és megállapítják, mennyire biztonságos visszatérni.

