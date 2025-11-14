Most jött: robbanás egy rendőrösön, sok a sérült

Robbanás rázta meg a Novgamában, az indiai Dzsammu és Kasmír régiójában található rendőrőrsöt, miközben a helyszínt éppen átvizsgálták.

Robbanás a rendőrösön Fotó: NICOLAS GUYONNET / Hans Lucas

Az esetben legalább nyolc ember sérült meg. A robbanás erejétől több rendőrségi jármű is megsérült az őrs területén, derül ki a Hindustan Times értesüléseiből. A hatóságok vizsgálják a robbanás körülményeit, de egyelőre nem közöltek részleteket az eset okáról vagy a sérültek állapotáról.