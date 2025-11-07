Hírlevél

Indonézia

Robbanás történt egy iskolai mecsetben, Indonéziában – többen megsérültek

Több tucatnyian sebesültek meg indonézia fővárosában. Pénteken imaidőben történt robbanás jakartai iskola területén lévő mecsetben - közölte a helyi rendőrség. A rendőrök egy gépfegyvert is találtak a helyszínen.
Robbanás történt egy jakartai iskola mecsetjében. A pénteki imaidő alatt történt robbanás sokkolta a helyieket az indonéz fővárosban. Az eset egy iskolakomplexum területén, Észak-Jakarta Kelapa Gading városrészében lévő vallási épületben történt. A rendőrség egyelőre nem közölte, mi okozta a robbanást, de a sérültek számát több mint ötven főre becsülik.

Robbanás történt egy iskolához tartozó mecsetben, a rendőrség egy gépfegyvert is talált a helyszínen Forrás:KompasTv

Robbanás rázta meg a jakartai iskolához tartozó mecsetet

A rendőrség tájékoztatása szerint a robbanás a pénteki ima idején történt, amikor sok hívő tartózkodott az épületben. A városi rendőrfőnök, Asep Edi Suheri elmondta, hogy ötvennégy embert vittek kórházba, sérüléseik enyhétől súlyosig terjednek, többen égési sérüléseket szenvedtek. A helyszínt azonnal lezárták, és tűzszerészek vizsgálják, mi okozhatta a detonációt – számolt be az Al Jazeera.

A hatóságok vizsgálatot indítottak annak kiderítésére, hogy mi okozta a detonációt az indonéz főváros északi részén lévő Kelapa Gading városrészben - mondta el a helyi televízióban sugárzott sajtókonferencián Asep Edi Shuheri, Jakarta rendőrfőnöke.

A rendőrségi adatok szerint 54 embert, köztük súlyos égési sérülteket szállítottak kórházba a helyszínről.

Indonéziában leomlott egy iskola

Októberben tagédia rázta meg Indonéziát, amikor összedőlt egy bentlakásos iskola épülete Kelet-Jáván. Sok diák az összedőlt iskola romjai alatt rekedt, a mentőcsapatok az idővel versenyezve dolgoznak a kimentésükön.

 

 

