Robbanás történt egy iskolai mecsetben, Indonéziában – többen megsérültek

Robbanás történt egy jakartai iskola mecsetjében. A pénteki imaidő alatt történt robbanás sokkolta a helyieket az indonéz fővárosban. Az eset egy iskolakomplexum területén, Észak-Jakarta Kelapa Gading városrészében lévő vallási épületben történt. A rendőrség egyelőre nem közölte, mi okozta a robbanást, de a sérültek számát több mint ötven főre becsülik.

Robbanás rázta meg a jakartai iskolához tartozó mecsetet

A rendőrség tájékoztatása szerint a robbanás a pénteki ima idején történt, amikor sok hívő tartózkodott az épületben. A városi rendőrfőnök, Asep Edi Suheri elmondta, hogy ötvennégy embert vittek kórházba, sérüléseik enyhétől súlyosig terjednek, többen égési sérüléseket szenvedtek. A helyszínt azonnal lezárták, és tűzszerészek vizsgálják, mi okozhatta a detonációt – számolt be az Al Jazeera.

A hatóságok vizsgálatot indítottak annak kiderítésére, hogy mi okozta a detonációt az indonéz főváros északi részén lévő Kelapa Gading városrészben - mondta el a helyi televízióban sugárzott sajtókonferencián Asep Edi Shuheri, Jakarta rendőrfőnöke.

