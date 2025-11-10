Terrortámadás? Robbanás történt egy metrómegállónál, sok a halott – videó

Hétfő este autó robbant fel a delhi „Vörös Erőd” metróállomás közelében. A tragédiában legalább nyolcan életüket vesztették, tizenöten megsérültek, közülük hárman válságos állapotban vannak. A hatóságok fokozott készültséget rendeltek el a fővárosban.
Legalább nyolc ember vesztette életét, és tizenöten megsérültek egy robbanásban India fővárosában, Delhiben, a „Vörös Erőd” metróállomás közelében – jelentette a News 18 televízió.
Robbanás a Vörös Erődnél – pánik a delhi metrónál
A csatorna szerint a robbanás hétfő este történt az 1-es kijáratnál, amikor egy autó felrobbant. Három sérült állapota válságos, egyet stabilizáltak. A robbanásban több közeli jármű is kigyulladt és megrongálódott.
A hatóságok 15 tűzoltókocsit küldtek a helyszínre, a rendőrség pedig lezárta az egész környéket. A városvezetés fokozott készültséget rendelt el. A robbanás okát egyelőre vizsgálják.
A Vörös Erőd környéke Ódelhi egyik leglátogatottabb turisztikai területe.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!