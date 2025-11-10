Terrortámadás? Robbanás történt egy metrómegállónál, sok a halott – videó

Legalább nyolc ember vesztette életét, és tizenöten megsérültek egy robbanásban India fővárosában, Delhiben, a „Vörös Erőd” metróállomás közelében – jelentette a News 18 televízió.

Robbanás Delhiben. Fotó: SAJJAD HUSSAIN / AFP

Robbanás a Vörös Erődnél – pánik a delhi metrónál

A csatorna szerint a robbanás hétfő este történt az 1-es kijáratnál, amikor egy autó felrobbant. Három sérült állapota válságos, egyet stabilizáltak. A robbanásban több közeli jármű is kigyulladt és megrongálódott.

BREAKING: Explosion near Red Fort area in Old Delhi. Explosion near metro station.

Blasts on a day when there has been a major crackdown on terror modules plotting a strike on Delhi.



Details awaited. pic.twitter.com/tELxBP9bBh — Rahul Shivshankar (@RShivshankar) November 10, 2025

A hatóságok 15 tűzoltókocsit küldtek a helyszínre, a rendőrség pedig lezárta az egész környéket. A városvezetés fokozott készültséget rendelt el. A robbanás okát egyelőre vizsgálják.

A Vörös Erőd környéke Ódelhi egyik leglátogatottabb turisztikai területe.