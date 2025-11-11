Terrortámadás: tizenketten meghaltak a robbanásban

Az indiai fővárosban az UNESCO-védelem alá helyezett világörökségi helyszínnek számító Vörös Erőd közelében hétfőn fölrobbant egy autó. A kezdeti jelentések szerint nyolc ember azonnal meghalt a robbanásban, további tizenegyen pedig különböző súlyosságú sérüléseket szenvedtek. Az NDTV helyi hírtelevízió később huszonnégy sérültről számolt be, akik közül tizenhárman meghaltak.

Terrortámadásként vizsgálják a delhi robbanást - Fotó: SAJJAD HUSSAIN / AFP

Terrortámadás Delhiben

A rendőrség feltételezi, hogy nagy mennyiségű ammónium-nitrátot használtak fel a terrortámadásban. Ammónium-nitrátot széles körben használnak műtrágyákban, de bombák készítésére is alkalmas. A rendőrség azt közölte, hogy a robbantáshoz használt autó Mohammad Umar kasmíri lakosé volt, egy orvosé, aki a közel két hete vásárolt járműben ült a robbanás pillanatában.

A rendőrség egyelőre annyit derített ki, hogy Mohammad Umar egy „fehérgalléros” terrorszervezet tagja volt.

A szervezet két másik tagját az elmúlt napokba tartóztatták le. Az egyikük által bérelt két házban több mint ezer kilogramm robbanóanyagot, fegyvereket és lőszereket foglaltak le.

A robbanást követően fokozott készültséget rendeltek el Újdelhiben, és számos indiai körzetbe, így Uttar Prades, Bihar, Kerala államokban és Mumbaiban. Fokozott járőrözést rendeltek el a pakisztáni és bangladesi határokon, és szigorították a biztonsági ellenőrzéseket a nagyobb városok repülőterein és vasútállomásain.

Robbanás a Vörös Erődnél

Ahogyan arról korábban az Origo is beszámolt, a robbanás hétfő este történt a Vörös Erőd metróállomás 1-es kijáratánál. A Vörös Erőd környéke Ódelhi egyik leglátogatottabb turisztikai területe.

Lakóházat pusztított el egy robbanás

Múlt héten hatalmas robbanás rázta meg a németországi Steinbach városát. A steinbachi robbantás során egy lakóház bejárata teljesen megsemmisült, tizenhét lakót pedig evakuálni kellett.