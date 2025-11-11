Bombatámadás ért több berlini kórházat

A szakértők szerint illegális pirotechnikai eszközük okozhaták a tüzet. Az első robbanás a neuköllni Vivantes Klinikum közelében történt, a második eset pedig a híres Charité kórháznál, Berlin belvárosában – írja a Bild.

A robbanások egymás után történtek

Fotó: Unsplash



Mindkét kórházban rákos betegeket kezelnek

A Vivantes bejárata és váróterme súlyosan megrongálódott, a recepción rövid ideig tűz is égett, de a lángokat gyorsan megfékezték. A betegek ellátása nem állt le, a páciensek egy ideiglenes bejáraton keresztül juthatnak be az épületbe. A Charité esetében csak kisebb füst- és szerkezeti károkat jelentettek, személyi sérülés sehol sem történt. A berlini rendőrség és a tartományi bűnügyi hivatal vizsgálja az eseteket, és tanúkat keres.

A hatóságok szerint nem kizárt, hogy illegális tűzijáték, úgynevezett „gömbbomba” okozta a detonációkat.

A nyomozók politikai indítékot sem zárnak ki, mivel mindkét támadás a rákkezeléshez kapcsolódó részlegeket érte.

Mysteriöse Explosion und Brandstiftung vor Berliner Kliniken! Nach einer Detonation am Vivantes-Klinikum Neukölln und einem Feuer an der Berliner Charité in Mitte ermittelt seit dem frühen Dienstagmorgen das Landeskriminalamt (LKA). https://t.co/wONnOGFx0M — Nacht Floh (@BZ_NachtFloh) November 11, 2025

A rendőrség online felületet hozott létre, ahol bárki megoszthat fényképet vagy videót, ha gyanús mozgást észlelt a környéken. Az elkövetők egyelőre ismeretlenek, a hatóságok minden információt nagy erőkkel vizsgálnak.

Gyújtogatás történhetett a német kórházban

Néhány éve a német fővárosban lévő Klinikum am Urban kórházban ütött ki tűz, akkor három beteg és egy ápoló súlyosan megsérült. Egy férfit letartóztattak, felmerült a gyújtogatás gyanúja.