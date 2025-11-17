Sokkoló felvétel: maszkos emberek robbantottak egy horvát iskolánál

A Split közelében található Strožanac Általános Iskolát vasárnap este váratlan robbantás rázta meg. A helyszínen éppen a megemlékezés mécsesei álltak, amikor maszkos, feketébe öltözött személyek bukkantak fel, meggyújtották a robbanószerkezetet, majd elszaladtak. A detonáció megrongálta az iskola bejárati ajtajának üvegét, és hatalmas riadalmat keltett a környéken - tájékoztt az Index.hr.

A robbantás pillanata a strožanaci iskola udvarán - Fotó: TikTok/24sata

Mi történt a strožanaci iskolai robbantás éjszakáján?

A felvételeken négy, tetőtől talpig feketébe öltözött, maszkot és kapucnit viselő alak látható. A videó tanúsága szerint a csoport a mécsesekkel borított részhez sétált, meggyújtotta a pirotechnikai eszközt, majd elrohant a helyszínről. Néhány másodperccel később bekövetkezett a robbanás.

Milyen károkat okozott a robbantás a Split melletti iskolában?

A robbanás következtében megrongálódott az iskola bejárati ajtajának üvege, de személyi sérülés nem történt. A detonáció ereje így is elegendő volt ahhoz, hogy jelentős zajjal járjon, és felébressze a közelben lakókat.

Užas ispred škole u Splitu! Eksplozija, plamen i dim pokraj svijeća za žrtve Vukovara i Škabrnje https://t.co/sY7W3mW6hT pic.twitter.com/Q25cyBUugN — net.hr (@Nethr) November 17, 2025

Hogyan reagált az iskola vezetése a robbantás után?

Az intézmény igazgatója, Žana Prižmić, megrendülten beszélt az esetről. Elmondása szerint az iskola közössége sokkolva fogadta, hogy a megemlékezés helyszínét érte támadás. Kiemelte, hogy a pedagógusok pénteken, a diákokkal együtt gyújtottak gyertyát Vukovár áldozataiért, vasárnap pedig a helyiek is csatlakoztak. A tragikus történelmi események előestéjén történt merénylet különösen érzékenyen érintette őket.

Mit talált a rendőrség a robbantás helyszínén?

A Spliti–Dalmáciai Rendőr-főkapitányság közölte, hogy a helyszíni szemle során pirotechnikai eszközök maradványait találták meg. A rendőrök már este a helyszínre érkeztek, de az elkövetőket nem találták ott. A nyomozás jelenleg is tart, a környék biztonsági kameráit is bevonták az ellenőrzésbe.

Kik lehettek a robbantás elkövetői?

A videófelvételen látható négy ember személyazonossága egyelőre ismeretlen. Mindannyian fekete ruhát, kesztyűt és kapucnit viseltek, így nehéz felismerni őket. A rendőrség munkatársai szerint a felvétel elemzése és a tanúk bejelentései segíthetnek az elkövetők felkutatásában.