Sokkoló felvétel: maszkos emberek robbantottak egy horvát iskolánál

A Split közelében található Strožanac Általános Iskolát vasárnap este váratlan robbantás rázta meg. A helyszínen éppen a megemlékezés mécsesei álltak, amikor maszkos, feketébe öltözött személyek bukkantak fel, meggyújtották a robbanószerkezetet, majd elszaladtak. A detonáció megrongálta az iskola bejárati ajtajának üvegét, és hatalmas riadalmat keltett a környéken - tájékoztt az Index.hr.
Mi történt a strožanaci iskolai robbantás éjszakáján?
A felvételeken négy, tetőtől talpig feketébe öltözött, maszkot és kapucnit viselő alak látható. A videó tanúsága szerint a csoport a mécsesekkel borított részhez sétált, meggyújtotta a pirotechnikai eszközt, majd elrohant a helyszínről. Néhány másodperccel később bekövetkezett a robbanás.
Milyen károkat okozott a robbantás a Split melletti iskolában?
A robbanás következtében megrongálódott az iskola bejárati ajtajának üvege, de személyi sérülés nem történt. A detonáció ereje így is elegendő volt ahhoz, hogy jelentős zajjal járjon, és felébressze a közelben lakókat.
Hogyan reagált az iskola vezetése a robbantás után?
Az intézmény igazgatója, Žana Prižmić, megrendülten beszélt az esetről. Elmondása szerint az iskola közössége sokkolva fogadta, hogy a megemlékezés helyszínét érte támadás. Kiemelte, hogy a pedagógusok pénteken, a diákokkal együtt gyújtottak gyertyát Vukovár áldozataiért, vasárnap pedig a helyiek is csatlakoztak. A tragikus történelmi események előestéjén történt merénylet különösen érzékenyen érintette őket.
Mit talált a rendőrség a robbantás helyszínén?
A Spliti–Dalmáciai Rendőr-főkapitányság közölte, hogy a helyszíni szemle során pirotechnikai eszközök maradványait találták meg. A rendőrök már este a helyszínre érkeztek, de az elkövetőket nem találták ott. A nyomozás jelenleg is tart, a környék biztonsági kameráit is bevonták az ellenőrzésbe.
Kik lehettek a robbantás elkövetői?
A videófelvételen látható négy ember személyazonossága egyelőre ismeretlen. Mindannyian fekete ruhát, kesztyűt és kapucnit viseltek, így nehéz felismerni őket. A rendőrség munkatársai szerint a felvétel elemzése és a tanúk bejelentései segíthetnek az elkövetők felkutatásában.
