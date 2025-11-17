Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívül

Drámai fordulat a Lukoil-ügyben: nem találja ki, ki jelentkezett vevőként

Sport

Szavazzon: maradjon vagy távozzon Marco Rossi a magyar válogatottól?

robbantás

Sokkoló felvétel: maszkos emberek robbantottak egy horvát iskolánál

9 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Split melletti közösséget mélyen felkavarta az éjszakai vandalizmus. A robbantás olyan helyen történt, ahol a diákok és a helyiek mécsesekkel emlékeztek Vukovár és Škabrnja áldozataira. Az esetet felvételek is rögzítették, és a rendőrség már megkezdte a vizsgálatot.
Link másolása
Vágólapra másolva!
robbantásiskolaHorvátország

A Split közelében található Strožanac Általános Iskolát vasárnap este váratlan robbantás rázta meg. A helyszínen éppen a megemlékezés mécsesei álltak, amikor maszkos, feketébe öltözött személyek bukkantak fel, meggyújtották a robbanószerkezetet, majd elszaladtak. A detonáció megrongálta az iskola bejárati ajtajának üvegét, és hatalmas riadalmat keltett a környéken - tájékoztt az Index.hr.

A robbantás pillanata a strožanaci iskola udvarán.
A robbantás pillanata a strožanaci iskola udvarán - Fotó: TikTok/24sata

Mi történt a strožanaci iskolai robbantás éjszakáján?

A felvételeken négy, tetőtől talpig feketébe öltözött, maszkot és kapucnit viselő alak látható. A videó tanúsága szerint a csoport a mécsesekkel borított részhez sétált, meggyújtotta a pirotechnikai eszközt, majd elrohant a helyszínről. Néhány másodperccel később bekövetkezett a robbanás.

Milyen károkat okozott a robbantás a Split melletti iskolában?

A robbanás következtében megrongálódott az iskola bejárati ajtajának üvege, de személyi sérülés nem történt. A detonáció ereje így is elegendő volt ahhoz, hogy jelentős zajjal járjon, és felébressze a közelben lakókat. 

Hogyan reagált az iskola vezetése a robbantás után?

Az intézmény igazgatója, Žana Prižmić, megrendülten beszélt az esetről. Elmondása szerint az iskola közössége sokkolva fogadta, hogy a megemlékezés helyszínét érte támadás. Kiemelte, hogy a pedagógusok pénteken, a diákokkal együtt gyújtottak gyertyát Vukovár áldozataiért, vasárnap pedig a helyiek is csatlakoztak. A tragikus történelmi események előestéjén történt merénylet különösen érzékenyen érintette őket.

Mit talált a rendőrség a robbantás helyszínén?

A Spliti–Dalmáciai Rendőr-főkapitányság közölte, hogy a helyszíni szemle során pirotechnikai eszközök maradványait találták meg. A rendőrök már este a helyszínre érkeztek, de az elkövetőket nem találták ott. A nyomozás jelenleg is tart, a környék biztonsági kameráit is bevonták az ellenőrzésbe.

Kik lehettek a robbantás elkövetői?

A videófelvételen látható négy ember személyazonossága egyelőre ismeretlen. Mindannyian fekete ruhát, kesztyűt és kapucnit viseltek, így nehéz felismerni őket. A rendőrség munkatársai szerint a felvétel elemzése és a tanúk bejelentései segíthetnek az elkövetők felkutatásában.

@24sata Zastrašujuća snimka #24sata #split #hrvatska #eksplozija ♬ original sound - 24sata

Robbanás rázta meg Las Vegast

Egy népszerű étterem közelében történt robbanás kavarta fel a kedélyeket. A Las Vegas környékén történt incidens a rendőrség szerint nem jelent további veszélyt, de az ügy nagy erőkkel zajlik tovább. A hatóságok közlése szerint a Las Vegas közelében kihelyezett robbanószerkezet okozott károkat, amelyet két ismeretlen férfi helyezett el az étterem bejáratánál.

Bombatámadás ért több berlini kórházat

Robbanások rázták meg a német fővárost. Kedd hajnalban két berlini kórháznál is robbanás történt, a hatóságok jelenleg is nagy erőkkel nyomoznak az ügyben. Több helyen is megrongálódott az épületek szerkezete.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!