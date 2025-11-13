Kínos: így debütált Oroszország első humanoid robotja

A készítők úgy nyilatkoztak, hogy a gép tíz kilogrammos terhet is képes mozgatni, valamint internetkapcsolat nélkül is működik. A robot mesterséges intelligenciája állítólag lehetővé teszi a térben való tájékozódást, a kommunikációt és érzelmek utánzását – írja a Register.

A robot mutatta a fejlesztés kihívásait.

A robot bemutatójának tanulságai

A fejlesztők szerint a kellemetlen incidens ellenére értékes tapasztalatot szereztek. A bemutatón készült fotók alapján a sajtó megjegyezte, hogy a gép arckifejezése szokatlanul fenyegetőnek tűnt. A projekt csapata hangsúlyozta, hogy a technikai hibák bármelyik demonstráción előfordulhatnak. Orosz hírforrások arról számoltak be, hogy

az eszköz alkatrészeinek 77 százaléka hazai gyártású.

A fejlesztők reményei szerint ez az arány hamarosan elérheti a 93 százalékot. AIDOL egy asztali változatot is kínál, amelyet közösségi terekben való ember–gép interakció bemutatására szánnak. A csapat bízik abban, hogy a későbbi verziók stabilabb és megbízhatóbb működést nyújtanak majd.

Közeleg a humanoid robotok ChatGPT-pillanata

A humanoid robotok világszerte hamarosan elérhetik azt az áttörési pontot, amit a ChatGPT-hoz hasonlóan tömeges elterjedés jellemez majd.Ugyanakkor az elemzők azt is hangsúlyozzák, hogy még számos technikai és gazdasági kihívást kell leküzdeniük a robotoknak a hétköznapi alkalmazásban.

Hamarosan 3 milliárd robot élhet közöttünk

A kínai Kepler Robotics elindította a „K2 Bumblebee” humanoid robotok tömeggyártását, és már több ezer megrendelés is érkezett. A gépek akár 30 kg-os terheket képesek mozgatni, üzemidejük egy töltéssel akár nyolc órás is lehet, és elvárás szerint logisztikai vagy gyártóüzemi feladatokra is alkalmazhatók. A Bank of Ameria leányvállalataként működő Merrill Lynch elemzői szerint idén globálisan 18 000 humanoid robotot szállítanak majd a gyártók, ami többszöröse a tavalyi 2 500-nak. Várakozásaik szerint pedig a teljes „robotpopuláció” 2060-ra 3 milliárd (!) példányból fog állni.