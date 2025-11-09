Grammy-jelölése napján tartóztatták le a rappert — élete legjobb és legrosszabb napja egyszerre volt

A 27 éves zenész, polgári nevén Rodarius Green, pénteken, november 7-én került az atlantai rendőrség őrizetébe. A hivatalos jegyzőkönyv szerint négy vádpontban folyik ellene eljárás: fegyver birtoklása bűncselekmény elkövetése közben, gondatlan vezetés, valamint kétrendbeli kábítószer-birtoklás.

A Rod Wave elleni eljárás ugyanazon a napon indult, amikor a zenészt élete első Grammy-jelölése érte: a Sinners című film betétdaláért nevezték a „Legjobb, vizuális médiához írt dal” kategóriában – írja a People.

Rod Wave ügyvédei szerint a rapper letartóztatása jogtalan volt, és az atlantai rendőrség túlkapásának számít Fotó: Paras Griffin / Getty Images North America

Rod Wave ügyvédei szerint jogtalan volt a letartóztatás

Ügyvédei a TMZ-nek azt nyilatkozták, hogy a rapper „indokolatlanul profilozott és jogtalanul letartóztatott” személy volt. Hangsúlyozták, hogy az elfogást az atlantai rendőrség Crime Suppression Unit nevű, agresszív módszereiről ismert osztálya hajtotta végre.

A védők szerint az egység „kvótakényszer alatt dolgozik”, ezért gyakran hajtanak végre megalapozatlan letartóztatásokat, hogy statisztikáikat javítsák.

A Rod Wave-ügyben Drew Findling ügyvéd megerősítette, hogy ügyfele már bíróság elé állt, majd 8000 dolláros óvadék ellenében szabadlábra helyezték.

A rapper korábban is többször került összetűzésbe a törvénnyel: májusban 14 különböző vádpont, köztük súlyos testi sértés és összeesküvés miatt tartóztatták le, júniusban pedig támadás gyanújával került ismét rács mögé.

Most azonban nemcsak a jogi problémáival kell megküzdenie, hanem karrierje egyik legnagyobb lehetőségével is: a Grammy-jelölés új szintre emelheti, ha sikerül maga mögött hagyni a botrányt.

Rod Wave decemberben indítja országos turnéját, The Redemption Experience Tour néven, amely Los Angelesből rajtol majd december 7-én.

