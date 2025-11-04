Hírlevél

Rendkívüli

Súlyos gondok a fronton: szembeszegültek Zelenszkijjel

Torre dei Conti

Tizenkét órán át küzdöttek érte – a római baleset áldozata már nem élte meg a hajnalt

Felújítás közben részben összeomlott a 13. században épült Torre dei Conti középkori torony a Forum Romanum közelében. A római baleset során egy munkás a romok alá szorult, akit csaknem tizenkét órás mentés után sikerült kimenteni, ám az életét már nem tudták megmenteni.
Torre dei Contivizsgálatbalesethalál

Drámai római baleset rázta meg hétfő délután Olaszország fővárosát: részben összeomlott a Forum Romanum mellett álló Torre dei Conti, a 13. században épült középkori torony, amelyet épp felújítottak. Az omláskor négy munkás tartózkodott az épületben — hármat sikerült időben kimenteni, de egy férfi, a 60 év körüli Octay Stroici a romok alá szorult – írja a BBC.

A mentőalakulatok órákon át dolgoztak a Torre dei Conti romjai között a tragikus római baleset után, de a munkás életét már nem tudták megmenteni.
A mentőalakulatok órákon át dolgoztak a Torre dei Conti romjai között a tragikus római baleset után, de a munkás életét már nem tudták megmenteni

A mentés órákig tartott: drónok, létrák és emelőgépek segítségével próbálták elérni a bajbajutottat, miközben a torony instabil maradt, és egy második szakasz is leomlott. A tűzoltók a veszélyes körülmények ellenére végig folytatták a munkát. Stroici végig eszméleténél volt, beszélt a mentőkkel, sőt a felesége is a helyszínen várta.

A férfit éjjel 11 óra körül sikerült kiszabadítani, de a kórházba szállítás közben szívrohamot kapott, és az orvosok már nem tudták újraéleszteni. A román munkás halála után a Római Ügyészség vizsgálatot indított, hogy kiderítsék, voltak-e szabálytalanságok a felújítási munkálatok során.

A torony környékét lezárták, mert a szerkezet továbbra is instabil. Egy tűzoltó könnyebben megsérült a porfelhő miatt, de a többi mentő sértetlenül folytatta a munkát.

A Torre dei Contit III. Ince pápa építtette testvére számára a 13. század elején, és egykor a város egyik legmagasabb lakótornya volt. Az évszázadok során többször megsérült: 1349-ben földrengés rongálta meg, majd a 17. században ismét részben összeomlott. Most, a 2025-ös római baleset után a statikusok vizsgálják, mennyire maradt biztonságos a torony szerkezete.

Vizsgálat indult a római baleset ügyében

A római baleset kapcsán a hatóságok nemcsak a kivitelezést, hanem a torony állapotát is vizsgálják. Roberto Gualtieri római polgármester és Alessandro Giuli kulturális miniszter a helyszínen tájékozódtak, miközben a turisták százai nézték végig a mentést a Forum Romanum mellett.

A városvezetés szerint a cél az, hogy megakadályozzák a további omlásveszélyt, és kiderítsék, hibáztak-e a restaurálási munkálatok során.

Biatorbágyon leomló támfal okozott balesetet

Ahogy arról az Origo már beszámolt, a múlt hét elején súlyos baleset történt Biatorbágyon. Leomlott egy támfal, a törmelék maga alá temette az ott dolgozó munkásokat, akik közül többen a kövek alá szorultak. A tűzoltók több sérültet is kiszabadítottak, akiket a mentők elláttak, majd kórházba szállítottak.

Súlyos tűzvész pusztított egy híres francia kolostorban

Tűz ütött ki Franciaországban egy középkori kolostorban. Az Ardennek Notre-Dame-jaként is ismert Mont-Dieu ősi kolostor súlyosan megrongálódott a tűzvészben. A balesetben személyi sérülés nem történt.

 

