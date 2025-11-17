Háborús vészhelyzet Romániában – evakuáltak egy teljes települést

Hírlevél

50 perce
Olvasási idő: 3 perc
Az éjszakai orosz csapások az Odessza régióban ezúttal a román határ közelében idéztek elő válsághelyzetet, amikor a hatóságoknak robbanásveszély miatt egy teljes falut kellett kiüríteni. A történteket követően Bukarest újraértékeli a határ menti védelemmel kapcsolatos eljárásait.
Plauruhatár incidensháború

A román hatóságok megerősítették, hogy Románia evakuál több tucat lakost Plauru településről, miután az éjszakai orosz drón-támadás az Odessza régiót érte, és egy gázszállító török hajót is veszélyeztetett. A helyzet miatt határ incidens alakult ki, ami közvetlen kockázatot jelentett a román oldalon élők számára.

Románia evakuál egy teljes falut az Odessza térségét ért orosz támadás miatt
Románia evakuál egy teljes falut az Odessza térségét ért orosz támadás miatt
Fotó: Herrera Carcedo / Anadolu via AFP / Herrera Carcedo / Anadolu via AFP

Az LPG ORINDA török hajón 16 fős legénység tartózkodott, akiket sikeresen kimenekítettek, személyi sérülés nem történt. A hajó mintegy 4 000 tonna cseppfolyósított gázt szállított, amely a robbanásveszély miatt mindkét ország számára fenyegetést jelentett.

Evakuálás Plauruban

Tulcea megyében a prefektus, a katasztrófavédelmi egységek és a helyi vezetés megkezdték a lakók kitelepítését. A lakosok egy része Ceatalchioi faluban talált ideiglenes menedéket, miközben a hatóságok további forgatókönyveket mérlegelnek.

Az ISU Tulcea folyamatosan tartja a kapcsolatot az ukrán féllel, de román beavatkozásra egyelőre nincs szükség. Az evakuálás oka továbbra is a potenciális robbanás, amely a gázszállítmány miatt bármelyik oldalon súlyos következményekkel járhat.

 

