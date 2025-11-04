Ronald Reagan élete és öröksége – a republikánus elnök, aki megváltoztatta a világpolitikát

Ronald Reagan 1911. február 6-án született Illinois államban, vallásos, demokrata érzelmű családban. Fiatalon rádiósként dolgozott, majd 1937-ben Hollywoodba költözött, ahol több mint ötven filmben szerepelt. Bár népszerű színész volt, igazi hírnevet politikusként szerzett: 1966-ban Kalifornia kormányzójává választották. A republikánus politikus 1980-ban nyerte meg az elnökválasztást, és 1981 januárjától két cikluson át, 1989-ig irányította az Egyesült Államokat.

Ronald Reagan Fotó: Ann Ronan Picture Library

Ronald Reagan: az út az elnöki székbe

Ronald Reagan politikai fordulata fokozatosan történt: a korábbi demokrata szimpatizánsból a republikánus értékek elkötelezett híve lett. 1964-ben Barry Goldwater kampánybeszéde emelte országos ismertségbe, két évvel később pedig Kalifornia kormányzója lett. A kormányzói évek alatt megmutatta, hogy erős kézzel képes rendet és stabilitást teremteni, még ha ez a jóléti kiadások csökkentésével is járt.

Az 1980-as elnökválasztáson a republikánus Ronald Reagan legyőzte a hivatalban lévő Jimmy Cartert, és 69 évesen lépett hivatalba – addig a legidősebb amerikai elnökként.

Helmut Schmidt kancellár és a republikánus elnök Fotó: BENJAMIN E. "GENE" FORTE / DPA

Neoliberális gazdaságpolitika és a Reaganomics korszaka

Elnöksége idején Reagan a neoliberális gazdaságpolitika elkötelezett híve lett, amelyet később „Reaganomics” néven emlegettek. A célja a gazdaság élénkítése volt, a tehetősek adócsökkentésekkel, az állami kiadások mérséklésével és a védelmi ipar támogatásával. Bár az infláció és a munkanélküliség csökkent, az államadósság és a költségvetési hiány nőtt.

A konzervatív reformok ugyan vitát váltottak ki, mégis új lendületet adtak az amerikai gazdaságnak és a republikánus politikai gondolkodásnak. Reagan a szociális állam visszaszorításával, a vállalkozások ösztönzésével új irányt jelölt ki az amerikai konzervativizmusban.

Mihail Gorbacsov, a Szovjetunió elnöke és a Szovjet Kommunista Párt főtitkára az amerikai elnökkel, Ronald Reagannel tárgyal a hidegháború forró éveiben Fotó: MIKE SARGENT / AFP

Ronald Reagan külpolitikája – a Hidegháború végének elnöke

A Hidegháború évei alatt Reagan keményvonalas külpolitikát folytatott. A Szovjetuniót „a gonosz birodalmának” nevezte, és 1983-ban meghirdette a Stratégiai Védelmi Kezdeményezést (SDI), közismert nevén a csillagháborús programot. A cél az volt, hogy az amerikai katonai fölényt technológiai fejlesztésekkel biztosítsák – ez a fegyverkezési verseny gazdasági nyomás alá helyezte a Szovjetuniót, és közvetve hozzájárult annak összeomlásához – írja a Magyar Nemzet.

Második ciklusa idején azonban Reagan felismerte a párbeszéd fontosságát: Mihail Gorbacsovval több alkalommal tárgyalt, és leszerelési egyezményeket írt alá. Ezzel elindította a feszültség enyhülését, amely végül a hidegháború lezárásához vezetett.

1989-ben távozott a hivatalból, utódjául alelnökét, George H. W. Busht ajánlotta. Reagan 2004. június 5-én hunyt el, 93 éves korában, Alzheimer-kór következtében.