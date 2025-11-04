Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Ronald Reagan

Ronald Reagan élete és öröksége – a republikánus elnök, aki megváltoztatta a világpolitikát

15 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Negyvenöt éve, 1980. november 4-én nyerte meg az amerikai elnökválasztást Ronald Reagan, az Egyesült Államok 40. elnöke. A korábbi színészből lett republikánus politikus a Hidegháború idején vezette Amerikát, és konzervatív fordulatot hozott az ország történetében.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ronald ReaganRepublikánus PártHidegháborúamerikai elnökrepublikánus elnök

Ronald Reagan 1911. február 6-án született Illinois államban, vallásos, demokrata érzelmű családban. Fiatalon rádiósként dolgozott, majd 1937-ben Hollywoodba költözött, ahol több mint ötven filmben szerepelt. Bár népszerű színész volt, igazi hírnevet politikusként szerzett: 1966-ban Kalifornia kormányzójává választották. A republikánus politikus 1980-ban nyerte meg az elnökválasztást, és 1981 januárjától két cikluson át, 1989-ig irányította az Egyesült Államokat.

Official Portrait of President Ronald Reagan, 1981. Ronald Wilson Reagan was the 40th President of the United States (19811989) and the 33rd Governor of California (19671975). Ronald Wilson Reagan (February 6, 1911  June 5, 2004) World History Archive (Photo by Ann Ronan Picture Library / Photo12 via AFP)
Ronald Reagan Fotó: Ann Ronan Picture Library

Ronald Reagan: az út az elnöki székbe

Ronald Reagan politikai fordulata fokozatosan történt: a korábbi demokrata szimpatizánsból a republikánus értékek elkötelezett híve lett. 1964-ben Barry Goldwater kampánybeszéde emelte országos ismertségbe, két évvel később pedig Kalifornia kormányzója lett. A kormányzói évek alatt megmutatta, hogy erős kézzel képes rendet és stabilitást teremteni, még ha ez a jóléti kiadások csökkentésével is járt. 

Az 1980-as elnökválasztáson a republikánus Ronald Reagan legyőzte a hivatalban lévő Jimmy Cartert, és 69 évesen lépett hivatalba – addig a legidősebb amerikai elnökként.

United States President Ronald Reagan (r) welcomes Chancellor Helmut Schmidt of Germany meet in the Oval Office following the arrival ceremony at the White House in Washington, DC on May 21, 1981. Schmidt is scheduled to meet the President and other high government officials during his four day visit to the US. Helmut Schmidt passed away on November 10, 2015 at age 96. Credit: Benjamin E. "Gene" Forte / CNP - NO WIRE SERVICE - (Photo by Benjamin E. "gene" Forte / dpa Picture-Alliance via AFP)
Helmut Schmidt kancellár és a republikánus elnök Fotó: BENJAMIN E. "GENE" FORTE / DPA

Neoliberális gazdaságpolitika és a Reaganomics korszaka

Elnöksége idején Reagan a neoliberális gazdaságpolitika elkötelezett híve lett, amelyet később „Reaganomics” néven emlegettek. A célja a gazdaság élénkítése volt, a tehetősek adócsökkentésekkel, az állami kiadások mérséklésével és a védelmi ipar támogatásával. Bár az infláció és a munkanélküliség csökkent, az államadósság és a költségvetési hiány nőtt. 

A konzervatív reformok ugyan vitát váltottak ki, mégis új lendületet adtak az amerikai gazdaságnak és a republikánus politikai gondolkodásnak. Reagan a szociális állam visszaszorításával, a vállalkozások ösztönzésével új irányt jelölt ki az amerikai konzervativizmusban.

Soviet Secretary general Mikhail Gorbachev (R) and U.S. President Ronald Reagan begin theirs talks, 11 October 1986, in Reykjavik (Iceland) at Hofdi House. The talks are meant to set the stage for a summit meeting in the U.S. (Photo by MIKE SARGENT / AFP)
Mihail Gorbacsov, a Szovjetunió elnöke és a Szovjet Kommunista Párt főtitkára az amerikai elnökkel, Ronald Reagannel tárgyal a hidegháború forró éveiben Fotó: MIKE SARGENT / AFP

Ronald Reagan külpolitikája – a Hidegháború végének elnöke

A Hidegháború évei alatt Reagan keményvonalas külpolitikát folytatott. A Szovjetuniót „a gonosz birodalmának” nevezte, és 1983-ban meghirdette a Stratégiai Védelmi Kezdeményezést (SDI), közismert nevén a csillagháborús programot. A cél az volt, hogy az amerikai katonai fölényt technológiai fejlesztésekkel biztosítsák – ez a fegyverkezési verseny gazdasági nyomás alá helyezte a Szovjetuniót, és közvetve hozzájárult annak összeomlásához – írja a Magyar Nemzet.

Második ciklusa idején azonban Reagan felismerte a párbeszéd fontosságát: Mihail Gorbacsovval több alkalommal tárgyalt, és leszerelési egyezményeket írt alá. Ezzel elindította a feszültség enyhülését, amely végül a hidegháború lezárásához vezetett.

1989-ben távozott a hivatalból, utódjául alelnökét, George H. W. Busht ajánlotta. Reagan 2004. június 5-én hunyt el, 93 éves korában, Alzheimer-kór következtében.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!