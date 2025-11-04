Az angol szupermodell hétfőn tette közzé az Instagram-oldalán azokat a meghitt fotókat, amelyeken nyolcéves kisfia, Jack, és hároméves kislánya, Isabella látható. Rosie Huntington-Whiteley egy őszi családi sétát és bensőséges pillanatokat örökített meg — az egyik képen például Jack a húga kezét fogja, míg egy másikon egy bagolyt tart védőkesztyűvel, egy szakember segítségével – írja a DailyMail.

Ritka pillanatok Rosie Huntington-Whiteley és Jason Statham családi életéből

A 38 éves modell és vőlegénye, Jason Statham 2010 óta alkotnak egy párt, és az évek során két gyermeket neveltek fel együtt. Rosie ritkán mutatja meg a családi életét, most azonban kivételt tett — rajongói pedig imádták a természetes és szeretettel teli bejegyzést.

A fotósorozat megjelenése után sokan emlékeztették a modell legutóbbi szakmai sikereire is:

Rosie Huntington-Whiteley nemrég új, csipkés fehérneműkollekcióját mutatta be a Marks & Spencer számára, ahol lila merevítős melltartóban és magas derekú bugyiban pózolt.

A modell és Statham közös munkája sem ismeretlen: az elmúlt hónapban ismét együtt szerepeltek a Falconeri divatmárka őszi–téli kampányában. A páros szerint a „teamwork makes the dream work”, vagyis az igazi harmónia nemcsak a magánéletükben, hanem a munkában is megmutatkozik.

Rosie korábban a The Times-nak mesélt arról, hogy 2020-ban visszaköltöztek az Egyesült Királyságba, mert fontosnak tartották, hogy gyermekeik brit környezetben nőjenek fel.

Szeretjük az itteni iskolákat és az oktatást. A gyerekeink brit akcentussal beszélnek, és sok időt töltenek a nagyszülőkkel Devonban, ahol én is felnőttem

– mondta.

Korábban a reflektorfényben

A világhírű modell és színésznő, Rosie Huntington-Whiteley ismét bebizonyította, miért tartják a divatvilág egyik legnagyobb ikonjának. Legutóbbi képein vadítóan szexi pózokban mutatta meg tökéletes alakját, amiért rajongók milliói követik világszerte.

