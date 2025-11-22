Sokkoló adat: a rostbevitel hiánya miatt élhetünk rövidebb ideig

Dr. Karan Rajan brit orvos szerint a rostbevitel nem létfontosságú a túléléshez, de kulcsfontosságú az egészséges életminőséghez. Számos vizsgálat igazolja, hogy a rost nemcsak a bélrendszer, hanem a szív, az agy és az anyagcsere működésére is pozitív hatással van. A rövid láncú zsírsavak termelésének serkentésével olyan folyamatokat támogat, amelyek hosszú távon javítják a szervezet állapotát - tájékoztat az Express.

Szakértők szerint a rostbevitel hiánya növeli a krónikus betegségek kialakulásának esélyét

Fotó: pexels

Mennyire befolyásolja a rostbevitel a krónikus betegségek kockázatát?

Az orvos szerint azok a népességek, amelyek több rostot fogyasztanak, összességében egészségesebbek. A magas rostfogyasztás jobb vér- és anyagcsere-eredményekkel jár, és alacsonyabb kockázatot jelent több krónikus betegségre, köztük a szívbetegségre, a 2-es típusú cukorbetegségre és bizonyos daganatokra. A rosthiány ezzel szemben hosszú távon rontja az életminőséget.

Milyen élelmiszerek számítanak a legjobb rostban gazdag ételeknek?

A rost növényi eredetű élelmiszerekben található: zöldségekben, gyümölcsökben, hüvelyesekben és teljes kiőrlésű gabonákban. A legjelentősebb források közé tartozik a brokkoli, az édesburgonya, az alma, a bogyós gyümölcsök, a lencse, a fekete bab, a zab és a barna rizs. Ezek rendszeres fogyasztása alapvető az egészséges étrend összeállításakor.

Az NHS szerint a brit felnőttek többsége még mindig csak napi 20 gramm rostot fogyaszt, miközben a hivatalos ajánlás 30 gramm lenne.

