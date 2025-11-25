Sabrina Carpenter fotója mindenkit megőríjt

A szigorú fekete öltöny, a hátrafogott, sötétebb haj és a minimalista smink szinte sokkolóan különbözik mostani, dögösebb színpadi imidzsétől. Sabrina Carpenter ma már merész sminkkel, platinaszőke tincsekkel és igazi díva-energiával hódít – írja a Daily Mail.
Sabrina Carpenter átalakulása
A rajongók alig hitték el, mennyire másként nézett ki egykor, és csak kapkodják a fejüket a sztár „vad” rebrandingje láttán. Sokan azt írják, mintha két külön ember lenne a régi, cuki tinisztár és a mostani, glambe csomagolt popszenzáció. Mások szerint csupán arról van szó, hogy végre megtalálta azt a stílust, ami igazán passzol hozzá. A nagy átalakulás közepette pedig
egy még nagyobb hír robbant: hatalmas filmszerepet kapott Hollywoodban.
A készülő Alice Csodaországban musicalben ugyanis nemcsak játszania, de énekelnie is kell, így megmutathatja minden oldalát. A rendező Lorene Scafaria, aki már korábban is sikerre vitt popdívákat, most is nagy reményeket fűz a produkcióhoz. A szerep hatalmas ugrás a 26 éves sztár karrierjében, hiszen Sabrina Carpenter gyerekkora óta kamera előtt áll, és most először kap ekkora stúdiófilmes lehetőséget.
Egy tesztrésze miatt robbant ki a botrány
Heves vita alaklt ki amiatt, hogy Sabrina Carpenter egyik fotóján sok kommentelő a bokáját kezdte kritizálni. A rajongók egy része abszurdnak nevezte a támadásokat, mások pedig védelmükbe vették az énekesnőt, mondván teljesen indokolatlan egy ilyen testrész miatt botrányt kelteni. A történet végül inkább azt mutatta meg, milyen gyorsan képesek a közösségi médiában felerősödni a jelentéktelennek tűnő támadások.
Élő adásban csinált durva dolgot
Sabrina Carpenter vendég-műsorvezetőként lépett fel a Saturday Night Live-ban, ahol a „Nobody’s Son” című dal közben élő adásban kétszer káromkodott. Az eset azonnal nagy visszhangot váltott ki az interneten, sokan döbbenten figyelték, hogy a műsor nem szólította fel a szűréssel-cenzúrával.