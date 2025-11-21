Hírlevél

fűszerek

A sáfrány valódi csodaszer, csökkenti a szorongást, és a szexuális életet is javítja

Egy hétköznapi fűszerről derült ki, hogy sokkal többre képes, mint gondolnánk. A tudomány szerint a sáfrány akár a hagyományos antidepresszánsok hatását is megközelítheti. A friss kutatási eredmények világszerte nagy figyelmet kaptak.
fűszerekszegfűszegantidepresszánssáfrány

A legújabb vizsgálatok alapján a sáfrány nem csupán különleges fűszer, hanem természetes hangulatjavító, amely több területen is pozitív hatást mutat. Dr. Daniel Amen pszichiáter szerint a napi 30 milligrammos adag több klinikai vizsgálatban is csökkentette a depressziós tüneteket. Mindeközben javíthatja a szexuális vágyat, és támogatja a memória, illetve a koncentráció működését is. Az eredmények különösen figyelemre méltók az egyre növekvő stressz és szorongás korszakában – olvasható a Fox News cikkében.

A sáfrány a világ legdrágább fűszere, amelynek előállításához 170 000 virágra van szükség.
A sáfrány a világ legdrágább fűszere, amelynek előállításához több ezer virágra van szükség
Fotó: Unsplash

Milyen hatásai vannak a sáfránynak, és hogyan működik a szervezetben?

A kutatások szerint a sáfrány hatásai rendkívül sokrétűek: természetes antidepresszáns lehet, és több vizsgálat szerint az SSRI-k hatékonyságával vetekszik. A fűszer a memóriára, a koncentrációra és a szorongás csökkentésére is kedvezően hathat. A 2025-ös összegző tanulmány kimutatta, hogy a sáfrány hatásai a szervezetre közül a hangulatjavító hatás a legerősebb az elemzett 44 táplálékkiegészítő között.

Saffron stamens and crocus flowers. Background from flowers.
Sáfrány
Fotó: ZhakYaroslav / Shutterstock

Miért lehet alternatíva ez a különleges fűszer a hagyományos antidepresszánsok helyett?

Az SSRI-k gyakran negatívan hatnak a libidóra, ezzel szemben a sáfrány e téren épp ellenkező eredményt mutat. A vizsgálatok alapján a sáfrány hatásai a szexuális életre kiemelkedően pozitívak, javíthatja a szexuális vágyat és a működést. Emellett a cinkkel vagy kurkuminnal kombinálva tovább erősödhet a hangulatjavító hatása, így több oldalról támogathatja a lelki egyensúlyt.

Milyen eredményekre számíthatunk, és mik a sáfrány mellékhatásai?

A PMS (premenstruációs szindróma) tüneteire is kedvező hatást mértek, különösen 8–12 hetes használat után. A szakértők szerint főzés során kevés jut a szervezetbe, ezért a legtöbben kapszulás vagy porított formában fogyasztják. Bár rövid távon biztonságosnak tűnik, nagyobb mennyiségben a sáfrány mellékhatásokat is okozhat, ezért orvosi egyeztetés javasolt a kipróbálása előtt.

A premenstruációs szindróma (PMS) a menstruációt megelőző hetekben jelentkező fizikai, érzelmi és pszichológiai tünetek összessége, melyek a legtöbb nőnél enyhék, de néha súlyosak lehetnek. Tünetei a hangulatváltozások, fáradtság, mellfeszülés, puffadás, fejfájás, ízületi- és izomfájdalom, étvágyváltozás.

A szegfűszeggel nemcsak finomabb lesz az étel, hanem egészségesebb is

A szegfűszeg évezredek óta kincset érő fűszer: kereskedelmi útvonalakat formált, és konyhákon, házipatikákban egyaránt helyet kapott. Ma már a tudomány is egyre pontosabban feltárja, miben rejlik a szegfűszeg jótékony hatása. A szegfűszegben lévő aktív vegyületek – mindenekelőtt az eugenol – antioxidáns és antimikrobiális tulajdonságai egyre több vizsgálatban kerülnek a középpontba. Mindezek mellett a szegfűszeg tápanyagprofilja sem elhanyagolható.

Így lesz hatásos a gyömbértea

A gyömbértea nem véletlenül az egyik legnépszerűbb házi szer a hideg hónapokban: a gyömbéres víz melegít, támogatja az immunrendszert, és sokrétű gyógyhatással bír. A gyömbértea igazi csodaszer lehet, ha jól készíti, azonban egy apró figyelmetlenség teljesen lenullázhatja a gyömbér hatását.

 

