A sáfrány valódi csodaszer, csökkenti a szorongást, és a szexuális életet is javítja

A legújabb vizsgálatok alapján a sáfrány nem csupán különleges fűszer, hanem természetes hangulatjavító, amely több területen is pozitív hatást mutat. Dr. Daniel Amen pszichiáter szerint a napi 30 milligrammos adag több klinikai vizsgálatban is csökkentette a depressziós tüneteket. Mindeközben javíthatja a szexuális vágyat, és támogatja a memória, illetve a koncentráció működését is. Az eredmények különösen figyelemre méltók az egyre növekvő stressz és szorongás korszakában – olvasható a Fox News cikkében.

A sáfrány a világ legdrágább fűszere, amelynek előállításához több ezer virágra van szükség

Fotó: Unsplash

Milyen hatásai vannak a sáfránynak, és hogyan működik a szervezetben?

A kutatások szerint a sáfrány hatásai rendkívül sokrétűek: természetes antidepresszáns lehet, és több vizsgálat szerint az SSRI-k hatékonyságával vetekszik. A fűszer a memóriára, a koncentrációra és a szorongás csökkentésére is kedvezően hathat. A 2025-ös összegző tanulmány kimutatta, hogy a sáfrány hatásai a szervezetre közül a hangulatjavító hatás a legerősebb az elemzett 44 táplálékkiegészítő között.

Sáfrány

Fotó: ZhakYaroslav / Shutterstock

Miért lehet alternatíva ez a különleges fűszer a hagyományos antidepresszánsok helyett?

Az SSRI-k gyakran negatívan hatnak a libidóra, ezzel szemben a sáfrány e téren épp ellenkező eredményt mutat. A vizsgálatok alapján a sáfrány hatásai a szexuális életre kiemelkedően pozitívak, javíthatja a szexuális vágyat és a működést. Emellett a cinkkel vagy kurkuminnal kombinálva tovább erősödhet a hangulatjavító hatása, így több oldalról támogathatja a lelki egyensúlyt.

Milyen eredményekre számíthatunk, és mik a sáfrány mellékhatásai?

A PMS (premenstruációs szindróma) tüneteire is kedvező hatást mértek, különösen 8–12 hetes használat után. A szakértők szerint főzés során kevés jut a szervezetbe, ezért a legtöbben kapszulás vagy porított formában fogyasztják. Bár rövid távon biztonságosnak tűnik, nagyobb mennyiségben a sáfrány mellékhatásokat is okozhat, ezért orvosi egyeztetés javasolt a kipróbálása előtt.

