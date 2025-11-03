Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Trump kijelentése az egész világot megdöbbentette

Megdöbbentő!

Legalább harminc ember maradványára bukkantak túrázók a Jakab-hegyen, nyomoz a rendőrség

Barcelona

A pillanat, amire száz éve vártak: rekordmagasságban a Sagrada Família

9 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Barcelona új világrekordot ünnepelhet: elkészült a híres bazilika központi tornyának új eleme. A Sagrada Família ezzel a világ legmagasabb templomává vált, megelőzve a németországi Ulmi dómot.
Link másolása
Vágólapra másolva!
BarcelonaSagrada Famílialegmagasabb

A barcelonai Sagrada Família csütörtökön a világ legmagasabb templomává vált, miután a központi torony újabb szegmense a helyére került. 

This photograph shows the current progress of the construction of the Sagrada Família basilica, designed by the Spanish architect Antoni Gaudí, in Barcelona, on September 18, 2025. The Sagrada Família, Barcelona's most iconic monument, designed by Antoni Gaudí and begun on March 19, 1882, was consecrated by Pope Benedict XVI in 2010. (Photo by Lluis GENE / AFP)
A Sagrada Família központi tornya Barcelonában – Gaudí mesterműve immár a világ legmagasabb temploma
Fotó: LLUIS GENE / AFP

Milyen magas a Sagrada Família?

Az épület jelenleg 162,91 méter magas, ezzel megelőzve a németországi Ulmi dómot, amely eddig 161,53 méteres magasságával tartotta a rekordot.

Mikor fejezik be a Sagrada Famíliát?

A tervek szerint a Jézus Krisztus-torony a következő hónapokban eléri a 172 métert, amikor a bazilika külső része teljesen elkészül. Az építkezés azonban még évekig folytatódik: a homlokzatok és a belső díszítés befejezése várhatóan csak a következő évtizedben fejeződik be.

A Sagrada Família alapkövét 1882-ben tették le, és Gaudí soha nem hitte, hogy életében befejeződik a templom. Halálakor mindössze egy torony állt készen. Az elmúlt évtizedekben azonban a projekt felgyorsult: ma már évi közel 5 millió látogató járja be a bazilikát, amely a katolikus templomok között az egyik leglátogatottabb Európában - tájékoztat a The Guardian.

A kivitelezés költségeit a belépőjegyek bevételei fedezik, így a turisták szó szerint hozzájárulnak Gaudí örökségének továbbépítéséhez.

Gaudí halálának 100. évfordulójára készül Barcelona

Jövőre lesz Antoni Gaudí halálának 100. évfordulója, amelyet a város különleges eseményekkel, kiállításokkal és misékkel ünnepel. A Sagrada Família elképesztő magassága és részletgazdagsága méltó emléket állít az építész zsenialitásának.

A templom ma nemcsak Barcelona szimbóluma, hanem a hit, a művészet és az emberi kitartás egyik leglátványosabb jelképe is.

Végleg bezár a legendás magyar zarándokhely?

Egyik napról a másikra zárta be kapuit Magyarország egyik legismertebb zarándokhelye, a máriakéméndi Nagyboldogasszony kegytemplom. A hívők és a helyiek megdöbbenéssel fogadták a hírt, hiszen a templom évtizedek óta a környék lelki életének központja. A lezárás oka egy váratlan esemény volt, azóta a  helyszínt szakemberek vizsgálják. Hogy mikor nyithat ki újra a kegytemplom, egyelőre kérdéses.

Ezekre a zarándokhelyekre érdemes egyszer eljutni

Minden évben milliók indulnak útnak, hogy megtapasztalják a világ legszentebb helyeinek erejét. A zarándoklatok nemcsak hitbéli, hanem lelki utazások is, ahol az ember közelebb kerülhet önmagához. Egyes szentélyek ma is a gyógyulás reményét adják, míg mások a múlt és a jelen spirituális találkozópontjai. Összegyűjtöttünk néhányat a világ legkülönlegesebb zarándokhelyei közül. Részltekére látogasson el az Origo oldalára.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!