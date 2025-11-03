A pillanat, amire száz éve vártak: rekordmagasságban a Sagrada Família

A barcelonai Sagrada Família csütörtökön a világ legmagasabb templomává vált, miután a központi torony újabb szegmense a helyére került.

A Sagrada Família központi tornya Barcelonában – Gaudí mesterműve immár a világ legmagasabb temploma

Fotó: LLUIS GENE / AFP

Milyen magas a Sagrada Família?

Az épület jelenleg 162,91 méter magas, ezzel megelőzve a németországi Ulmi dómot, amely eddig 161,53 méteres magasságával tartotta a rekordot.

Mikor fejezik be a Sagrada Famíliát?

A tervek szerint a Jézus Krisztus-torony a következő hónapokban eléri a 172 métert, amikor a bazilika külső része teljesen elkészül. Az építkezés azonban még évekig folytatódik: a homlokzatok és a belső díszítés befejezése várhatóan csak a következő évtizedben fejeződik be.

A kivitelezés költségeit a belépőjegyek bevételei fedezik, így a turisták szó szerint hozzájárulnak Gaudí örökségének továbbépítéséhez.

Gaudí halálának 100. évfordulójára készül Barcelona

Jövőre lesz Antoni Gaudí halálának 100. évfordulója, amelyet a város különleges eseményekkel, kiállításokkal és misékkel ünnepel. A Sagrada Família elképesztő magassága és részletgazdagsága méltó emléket állít az építész zsenialitásának.

A templom ma nemcsak Barcelona szimbóluma, hanem a hit, a művészet és az emberi kitartás egyik leglátványosabb jelképe is.

