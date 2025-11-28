Egészséges karácsonyi sajttál? Lehetséges, de nem mindegy, mi kerül rá

A karácsonyi sajttál sokak számára a bőséges, krémes, nehéz falatokról szól, amit aztán lelkiismeret-furdalás követ – pedig egy kis odafigyeléssel egyszerűen egészségessé alakítható az ünnepi fogás. Dr. Federica Amati táplálkozási szakértő szerint számos klasszikus sajt valódi tápértéket kínál, és a bélrendszer egészségét is támogatja – tájékoztat a Daily Mail.

A megfelelő választásokkal a karácsonyi sajttál egészséges is lehet – Fotó: Unsplash

Mi kerüljön az egészséges karácsonyi sajttálra?

A szakértő szerint az egyik legegészségesebb választás a parmezán, amely hosszú érlelésének köszönhetően könnyebben emészthető, és hasznos élő kultúrákban gazdag. A Wensleydale klasszikus ünnepi sajt, amely fehérjében és kalciumban gazdag, gyümölcsökkel párosítva pedig igazi karácsonyi ízbomba.

Ha valaki könnyedebb opciót keres a sajttálra, a túró meglepően jó választás: magas fehérjetartalma és probiotikumai miatt kifejezetten jótékony.

A váratlan, de egészséges ötletek közé tartozik a krémsajt is, amely néhány élő mikroorganizmust is tartalmaz, és jól illik bélbarát kísérőkhöz, például teljes kiőrlésű kekszekhez vagy savanyított zöldségekhez.

Az intenzívebb ízek rajongói számára a kéksajtok, például a Stilton, szintén kitűnőek, hiszen fermentálásuk révén bővelkednek mikrobiomunkat támogató mikrobákban. A csontok egészségét erősítő Red Leicester, a juhtejből készült Pecorino, valamint a laktózban természetesen alacsony kecskesajt mind remek választás az ünnepi asztalra.

A hagyományos kedvencek közül az érlelt cheddar és a Gouda is helyet kaphat a sajttálon.

Ezek tápanyagban gazdagok, ugyanakkor magasabb só- és zsírtartalmuk miatt érdemes őket mértékkel fogyasztani. A mozzarella ezzel szemben friss, könnyű és visszafogottabb zsírtartalmú, így ideális azoknak, akik könnyedebb falatokra vágynak.

Van azonban három sajt, amelyet a szakértő szerint jobb elkerülni, ha egészséges sajttálat szeretnénk:

feldolgozott sajtszeletek,

Brie,

Boursin.

Melyik a világ legjobb sajtja?

Idén 46 országból 5244 sajt versengett a World Cheese Awards-on a világ legjobbjának járó elismerésért. Az arannyal minősített sajtok egyike a 400 fős Mónosbélen készülő, hat hónapig érlelt bükki hegyvidéki tehénsajt lett.