Meghalt a legendás hollywoodi színésznő

Karrierjét modellként kezdte, majd hamarosan Andy Warhol művészköréhez, a The Factoryhez csatlakozott. Sally Kirkland merész és kísérletező szerepeivel hívta fel magára a figyelmet, mielőtt Hollywood ismert karakterszínésznője lett – írja a The Guardian.

Sally Kirkland 84 éves volt

Fotó: Unsplash



Sally Kirkland – Hollywood legmerészebb színésznője

Játszott olyan klasszikus filmekben, mint The Way We Were, A Star is Born és The Sting. Legnagyobb sikerét az Anna című film hozta, amelyért Oscar-díjra jelölték és Golden Globe-ot is nyert. A nyolcvanas évek végétől számos moziban és tévésorozatban tűnt fel, köztük a JFK, a Bruce Almighty és a Factory Girl című alkotásokban. Szerepelt a Charlie angyalai és a Kojak című filmekben is.

1989-ben sztriptíztáncosnőt alakított a High Stakes című filmben, és a film kedvéért kozmetikai műtéten esett át, amit később megbánt, mivel majdnem belehalt.

Tanítványai között olyan hírességek is voltak, mint Sandra Bullock, Barbra Streisand és Liza Minnelli. Egész életében bátran vállalta művészi szabadságát és egyéniségét.



Sally Kirkland, stage and screen star who earned an Oscar nomination in ‘Anna,’ dies at age 84: https://t.co/k3mOF4kZRB pic.twitter.com/zFe1mv96iF — Western Mass News (@WMassNews) November 11, 2025

Későbbi éveiben egészségügyi problémákkal küzdött, demenciát is diagnosztizáltak nála. Öröksége a bátorság, a művészi hitelesség és a szabadság iránti elkötelezettség példája marad.