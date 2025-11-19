Súlyos betegség terjed, már 29 halálos áldozata van

A sárgaságos megbetegedések és a halálos áldozatok száma az 1989-es rendszerváltás óta az idén a legmagasabb. A fertőzés főként fekál-orális úton terjed, vagyis szennyezett felületekkel vagy közvetlen érintkezéssel. Az áldozatok többsége férfi. Az átlagos életkor 55 év, a kimutatások szerint több mint 300 hajléktalan, 239 drogfüggő és 34 bebörtönzött személy van a betegek között.

A sárgaság ellen az oltás jelenti a legjobb védekezést – Fotó: SHERRY YATES YOUNG/SCIENCE PHOTO / SYO

A legtöbb sárgaságos beteg Prágában van

A megbetegedések többségét Prágában regisztrálták: az ottani 1108 eset az összes megbetegedés 42 százalékát teszi ki. A betegek több mint 90 százaléka kórházi kezelésre szorult. Az orvosok eddig több mint 200 ezer személyt oltottak be a tavalyi 66 ezer után. Egy vakcina 1500 koronába (24 ezer forint) kerül, az immunitás megszerzéséhez két adagra van szükség. Az oltóanyagot az érintettek fizetik, de utólagosan az egészségbiztosítók számla ellenében automatikusan megtérítik az árát.

A német határ mentén is nő a kockázat

A cseh-német határon fekvő, népszerű síközpont, Boží Dar (Gottesgab) külön figyelmeztetést adott ki. A település szerint a német turisták és a határ mentén élők is veszélyben lehetnek, mivel a fertőzés több irányból érkezhet - írja a Focus.

A helyi önkormányzat gyakorlati tanácsokat is közzétett:

kerüljék a közvetlen érintkezést nyilvános felületekkel (pl. bevásárlókocsik, kilincsek, közösségi mosdók),

rendszeres kézfertőtlenítés javasolt,

a higiénés óvintézkedéseket minden látogatónak be kell tartania.

Prága külön lépéseket vezetett be a járvány lassítása érdekében: extra kézfertőtlenítő-adagolókat helyeztek ki a tömegközlekedésben, valamint sűrített takarítási ütemtervet alkalmaznak a köztereken és járműveken.

A németek a hajléktalanokat és a rossz higiénés viszonyokat hibáztatják

A szász egészségügyi minisztérium a Bild kérdésére közölte: a járvány terjedését Csehországban elsősorban hajléktalanok, rossz higiénés körülmények között élők és drogfüggők körében terjedő fertőzések indították el. A további terjedést az országban a gyenge átoltott lakosság segíti elő.