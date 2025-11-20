A legtöbben nem is sejtik, mi rejtőzik valójában a sarki fény mögött

Hírlevél

Az aurora borealis régóta foglalkoztatja az emberiséget, az idők során pedig különböző kultúrák különböző magyarázatokat találtak a jelenségre. Bár a sarki fény látványos színjátékának ma már ismert a tudományos magyarázata, a mitológiától a politikai szimbolikáig nyomott hagyott a világtörténelemben.
Az északi fény, vagyis a sarki fény évszázadok óta lenyűgözi az embereket. Kultúrák és korszakok sokféleképpen értelmezték ezt a látványos természeti jelenséget, a mitológiától a politikai és vallási előjelekig. Ma már tudjuk, hogy a jelenséget a Nap aktivitása és a Föld mágneses tere okozza, de a múltban a fények különböző szimbolikus jelentést hordozhattak – írja a BBC.

sarki fény
A sarki fény évszázadok óta foglalkoztatja az emberiséget – Fotó: Unsplash

Mi a sarki fény titka?

Az aurora borealist már az ókori görög és kínai források is említik. Arisztotelész a Meteorologica című művében égő lángokra és mozgó fáklyákra emlékeztető éjszakai fényeket írt le. 

Ehhez képest a kínai Bambuszkrónikák egy öt színben tündöklő eseményről számoltak be, ami a kutatók szerint extrém űridőjárási jelenség lehetett.

A magas szélességeken – például Izlandon, Grönlandon, Skandináviában, Alaszkában és Észak-Oroszországban – élő közösségek a sarki fényt a mindennapi élet részeként, a természet és az ember kapcsolatának szimbólumaként értelmezték. Lappföldön a jelenséget a sarki róka farkcsapásával hozták kapcsolatba; egyes hagyományokban úgy tartották, a fények a sámánok és szellemek hatalmának jelei. 

Gyakran a halál, küzdelem vagy figyelmeztetés motívumai kísérték: a nőknek például azt tanácsolták, takarják el hajukat, hogy elkerüljék a fény sugarainak „csapdáit”.

Az európai történelmi források szerint az aurorát politikai és vallási jeleként is értelmezték: a 18. századi jakobita felkelés idején a fényeket a nemzetek sorsával és királyságok bukásával kapcsolták össze.

Modern magyarázat

A sarki fényt a mai tudományos magyarázat szerint az ionizált részecskék és a naptevékenység kölcsönhatásai okozzák, de a régi elbeszélések fontos betekintést nyújtanak az emberi kultúrák természetfelfogásába. 

A vizuális jelenségeket kísérő hangokat például hosszú ideig pszichológiai jelenségnek tartották, míg később a statikus elektromos töltés felszabadulásával magyarázták.

A sarki fény nemcsak természeti csoda, hanem kultúrák és korok tükre is: a mitológiától a politikai szimbolikáig, az ősi előjelektől a modern tudományig mindenhol nyomot hagyott az emberi történelemben.

Sarki fény Nógrád felett

A sarki fény látványa ritkán tapasztalható jelenség Magyarországon, nemrég azonban Nógrád égboltja különleges látványban részesítette a szerencsés megfigyelőket. A rózsaszín és zöld árnyalatokban tündöklő sarki fény ritka és lenyűgöző jelenségként jelent meg a horizonton.

Szuperhold 2025-ben

A szuperholdat az egyik leglátványosabb égi jelenségként tartják számon. Az Origo korábbi cikkében látványos galériát tekinthetnek meg az idei év szuperholdjáról.

 

