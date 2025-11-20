A legtöbben nem is sejtik, mi rejtőzik valójában a sarki fény mögött

Az északi fény, vagyis a sarki fény évszázadok óta lenyűgözi az embereket. Kultúrák és korszakok sokféleképpen értelmezték ezt a látványos természeti jelenséget, a mitológiától a politikai és vallási előjelekig. Ma már tudjuk, hogy a jelenséget a Nap aktivitása és a Föld mágneses tere okozza, de a múltban a fények különböző szimbolikus jelentést hordozhattak – írja a BBC.
Mi a sarki fény titka?
Az aurora borealist már az ókori görög és kínai források is említik. Arisztotelész a Meteorologica című művében égő lángokra és mozgó fáklyákra emlékeztető éjszakai fényeket írt le.
Ehhez képest a kínai Bambuszkrónikák egy öt színben tündöklő eseményről számoltak be, ami a kutatók szerint extrém űridőjárási jelenség lehetett.
A magas szélességeken – például Izlandon, Grönlandon, Skandináviában, Alaszkában és Észak-Oroszországban – élő közösségek a sarki fényt a mindennapi élet részeként, a természet és az ember kapcsolatának szimbólumaként értelmezték. Lappföldön a jelenséget a sarki róka farkcsapásával hozták kapcsolatba; egyes hagyományokban úgy tartották, a fények a sámánok és szellemek hatalmának jelei.
Gyakran a halál, küzdelem vagy figyelmeztetés motívumai kísérték: a nőknek például azt tanácsolták, takarják el hajukat, hogy elkerüljék a fény sugarainak „csapdáit”.
Az európai történelmi források szerint az aurorát politikai és vallási jeleként is értelmezték: a 18. századi jakobita felkelés idején a fényeket a nemzetek sorsával és királyságok bukásával kapcsolták össze.
Modern magyarázat
A sarki fényt a mai tudományos magyarázat szerint az ionizált részecskék és a naptevékenység kölcsönhatásai okozzák, de a régi elbeszélések fontos betekintést nyújtanak az emberi kultúrák természetfelfogásába.
A vizuális jelenségeket kísérő hangokat például hosszú ideig pszichológiai jelenségnek tartották, míg később a statikus elektromos töltés felszabadulásával magyarázták.
A sarki fény nemcsak természeti csoda, hanem kultúrák és korok tükre is: a mitológiától a politikai szimbolikáig, az ősi előjelektől a modern tudományig mindenhol nyomot hagyott az emberi történelemben.
Sarki fény Nógrád felett
A sarki fény látványa ritkán tapasztalható jelenség Magyarországon, nemrég azonban Nógrád égboltja különleges látványban részesítette a szerencsés megfigyelőket. A rózsaszín és zöld árnyalatokban tündöklő sarki fény ritka és lenyűgöző jelenségként jelent meg a horizonton.
