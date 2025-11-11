Mutatjuk, hogyan néz ki a 2030-as évek sci-fi repülőgépe

A koncepció neve „blended-wing” (vagyis egyesített szárny-törzs kialakítás), és nem új: az ötlet több mint száz éve létezik, de csak most válik valós alternatívává a kereskedelmi repülésben. Az amerikai Outbound Aerospace startup már meg is kezdte a kísérleteket, és reményeik szerint 200-250 férőhelyes sci-fi repülőgép születhet az elkövetkező évtizedben – írja a BBC cikke.
Hogyan született meg a sci-fi repülőgép ötlete?
2025 márciusában egy kis, V-alakú drón, becenevén Steve, először emelkedett a levegőbe Oregonban. Bár az első repülés mindössze 16 másodpercig tartott, ez mérföldkő volt az Outbound csapatának:
az általuk megálmodott technológia egyszerre ígér gyorsabb, olcsóbb és fenntarthatóbb gyártást.
A cég társalapítója, Jake Armenta, aki korábban a Boeingnél dolgozott, elmondta:
Tizenkét hónap alatt eljutottunk a tervezőasztaltól egy működő demonstrátorig – ez a repülőgépiparban példátlan.
Az „Olympic” névre keresztelt 52 méteres szárnyfesztávú utasszállító fejlesztése már folyamatban van.
- Miben más ez a sci-fi repülőgép a hagyományos gépeknél?
A sci-fi repülőgép egyik legnagyobb előnye, hogy akár 50 százalékkal kevesebb üzemanyagot égethet el a hagyományos típusokhoz képest.
A NASA kutatásai szerint az ilyen formájú gépek kevesebb szén-dioxidot bocsátanak ki, halkabbak, és akár 40 százalékkal nagyobb kabinokat is kínálhatnak.
A belső elrendezés sem hagyományos: az ablakok száma korlátozott, viszont extra széles ajtókat és külön szekciókat kaphatnak az első, business és turista osztályok.
A célunk, hogy a légitársaságok ne csak hatékonyabb, hanem kényelmesebb utazást is kínálhassanak
– mondta az Outbound üzletfejlesztési igazgatója, Aaron Boysen.
- Kik versenyeznek még a jövő repülőgépéért?
Az Outbound mellett több vállalat is harcba szállt a jövő repüléséért. A kaliforniai JetZero például az USA Légierejétől 235 millió dolláros támogatást kapott a Z4 kódnevű projekt fejlesztésére, amelyben az United Airlines és az Alaska Airlines is befektetőként szerepel.
A JetZero célja, hogy már 2027-re felszálljon egy teljes méretű prototípus. A vállalat a BAE Systems, a Northrop Grumman és a Pratt & Whitney partnereként dolgozik, és a „szent grálként” emlegetett első kereskedelmi blended-wing repülőgépet kívánja megépíteni.
- Mikor repülhetünk először sci-fi repülőgéppel?
A szakértők szerint a sci-fi repülőgép legkorábban a 2030-as évek elején állhat forgalomba.
Ha a fejlesztések a tervek szerint haladnak, a technológia nemcsak a károsanyag-kibocsátást csökkentheti, hanem teljesen átalakíthatja a repülésről alkotott képünket.
A startupok szerint a nagy gyártók – az Airbus és a Boeing – évtizedek óta tartó duopóliuma fékezte az innovációt, ezért ők most „újraírnák” a repülés jövőjét.
Repülőtaxik: már a tesztek zajlanak Európában
A városi légiközlekedés új korszaka közeledik, ahol elektromos drónok szállítják az utasokat a városok felett.
Forradalom a levegőben: új hajtóművek csökkenthetik a repülés költségeit
A kutatók szerint a jövőben a légitársaságok akár 30 százalékkal is csökkenthetik a fogyasztást a legújabb technológiákkal.