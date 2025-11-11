Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Zelenszkij gátlástalan hazudozó – mutatjuk, most miben kamuzott hatalmasat

légitársaság

Mutatjuk, hogyan néz ki a 2030-as évek sci-fi repülőgépe

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy forradalmi repülőgép-terv hamarosan valósággá válhat. A szakértők szerint a sci-fi repülőgép dizájnja, amelyben a törzs és a szárny egyetlen egységet alkot, akár már a 2030-as években megjelenhet a légitársaságok flottáiban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
légitársaságOutboundkoncepció

A koncepció neve „blended-wing” (vagyis egyesített szárny-törzs kialakítás), és nem új: az ötlet több mint száz éve létezik, de csak most válik valós alternatívává a kereskedelmi repülésben. Az amerikai Outbound Aerospace startup már meg is kezdte a kísérleteket, és reményeik szerint 200-250 férőhelyes sci-fi repülőgép születhet az elkövetkező évtizedben – írja a BBC cikke.

Az Outbound Aerospace fejleszti a blended-wing koncepciót, amelyből a jövő sci-fi repülőgép-je születhet – hatékonyabb, halkabb és környezetbarátabb utazást ígérve.
Az Outbound Aerospace fejleszti a blended-wing koncepciót, amelyből a jövő sci-fi repülőgép-je születhet – hatékonyabb, halkabb és környezetbarátabb utazást ígérve.
Fotó: Twitter

Hogyan született meg a sci-fi repülőgép ötlete?

2025 márciusában egy kis, V-alakú drón, becenevén Steve, először emelkedett a levegőbe Oregonban. Bár az első repülés mindössze 16 másodpercig tartott, ez mérföldkő volt az Outbound csapatának: 

az általuk megálmodott technológia egyszerre ígér gyorsabb, olcsóbb és fenntarthatóbb gyártást.

A cég társalapítója, Jake Armenta, aki korábban a Boeingnél dolgozott, elmondta: 

Tizenkét hónap alatt eljutottunk a tervezőasztaltól egy működő demonstrátorig – ez a repülőgépiparban példátlan.

 Az „Olympic” névre keresztelt 52 méteres szárnyfesztávú utasszállító fejlesztése már folyamatban van.

  • Miben más ez a sci-fi repülőgép a hagyományos gépeknél?

A sci-fi repülőgép egyik legnagyobb előnye, hogy akár 50 százalékkal kevesebb üzemanyagot égethet el a hagyományos típusokhoz képest. 

A NASA kutatásai szerint az ilyen formájú gépek kevesebb szén-dioxidot bocsátanak ki, halkabbak, és akár 40 százalékkal nagyobb kabinokat is kínálhatnak.

A belső elrendezés sem hagyományos: az ablakok száma korlátozott, viszont extra széles ajtókat és külön szekciókat kaphatnak az első, business és turista osztályok.

A célunk, hogy a légitársaságok ne csak hatékonyabb, hanem kényelmesebb utazást is kínálhassanak

 – mondta az Outbound üzletfejlesztési igazgatója, Aaron Boysen.

Légiközlekedési forradalom: így néz ki a jövő sci-fi repülőgépe.
Fotó: Twitter
  • Kik versenyeznek még a jövő repülőgépéért?

Az Outbound mellett több vállalat is harcba szállt a jövő repüléséért. A kaliforniai JetZero például az USA Légierejétől 235 millió dolláros támogatást kapott a Z4 kódnevű projekt fejlesztésére, amelyben az United Airlines és az Alaska Airlines is befektetőként szerepel.

A JetZero célja, hogy már 2027-re felszálljon egy teljes méretű prototípus. A vállalat a BAE Systems, a Northrop Grumman és a Pratt & Whitney partnereként dolgozik, és a „szent grálként” emlegetett első kereskedelmi blended-wing repülőgépet kívánja megépíteni.

  • Mikor repülhetünk először sci-fi repülőgéppel?

A szakértők szerint a sci-fi repülőgép legkorábban a 2030-as évek elején állhat forgalomba. 

Ha a fejlesztések a tervek szerint haladnak, a technológia nemcsak a károsanyag-kibocsátást csökkentheti, hanem teljesen átalakíthatja a repülésről alkotott képünket.

A startupok szerint a nagy gyártók – az Airbus és a Boeing – évtizedek óta tartó duopóliuma fékezte az innovációt, ezért ők most „újraírnák” a repülés jövőjét.

Repülőtaxik: már a tesztek zajlanak Európában

A városi légiközlekedés új korszaka közeledik, ahol elektromos drónok szállítják az utasokat a városok felett.

Forradalom a levegőben: új hajtóművek csökkenthetik a repülés költségeit

A kutatók szerint a jövőben a légitársaságok akár 30 százalékkal is csökkenthetik a fogyasztást a legújabb technológiákkal.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!