Mutatjuk, hogyan néz ki a 2030-as évek sci-fi repülőgépe

A koncepció neve „blended-wing” (vagyis egyesített szárny-törzs kialakítás), és nem új: az ötlet több mint száz éve létezik, de csak most válik valós alternatívává a kereskedelmi repülésben. Az amerikai Outbound Aerospace startup már meg is kezdte a kísérleteket, és reményeik szerint 200-250 férőhelyes sci-fi repülőgép születhet az elkövetkező évtizedben – írja a BBC cikke.

Az Outbound Aerospace fejleszti a blended-wing koncepciót, amelyből a jövő sci-fi repülőgép-je születhet – hatékonyabb, halkabb és környezetbarátabb utazást ígérve.

Fotó: Twitter

Hogyan született meg a sci-fi repülőgép ötlete?

2025 márciusában egy kis, V-alakú drón, becenevén Steve, először emelkedett a levegőbe Oregonban. Bár az első repülés mindössze 16 másodpercig tartott, ez mérföldkő volt az Outbound csapatának:

az általuk megálmodott technológia egyszerre ígér gyorsabb, olcsóbb és fenntarthatóbb gyártást.

A cég társalapítója, Jake Armenta, aki korábban a Boeingnél dolgozott, elmondta:

Tizenkét hónap alatt eljutottunk a tervezőasztaltól egy működő demonstrátorig – ez a repülőgépiparban példátlan.

Az „Olympic” névre keresztelt 52 méteres szárnyfesztávú utasszállító fejlesztése már folyamatban van.

Since air travel first took off, the nature of commercial planes hasn't changed much. This concept by Airbus is different. The blended-wing body could cut fuel consumption by 20%, make less noise, and integrate new propulsion systems. Learn more: https://t.co/5GHFA9UVZK

🎥 Airbus pic.twitter.com/rSevsNB03j — WIRED (@WIRED) May 31, 2020

Miben más ez a sci-fi repülőgép a hagyományos gépeknél?

A sci-fi repülőgép egyik legnagyobb előnye, hogy akár 50 százalékkal kevesebb üzemanyagot égethet el a hagyományos típusokhoz képest.

A NASA kutatásai szerint az ilyen formájú gépek kevesebb szén-dioxidot bocsátanak ki, halkabbak, és akár 40 százalékkal nagyobb kabinokat is kínálhatnak.

A belső elrendezés sem hagyományos: az ablakok száma korlátozott, viszont extra széles ajtókat és külön szekciókat kaphatnak az első, business és turista osztályok.

A célunk, hogy a légitársaságok ne csak hatékonyabb, hanem kényelmesebb utazást is kínálhassanak

– mondta az Outbound üzletfejlesztési igazgatója, Aaron Boysen.

Légiközlekedési forradalom: így néz ki a jövő sci-fi repülőgépe.

Fotó: Twitter

Kik versenyeznek még a jövő repülőgépéért?

Az Outbound mellett több vállalat is harcba szállt a jövő repüléséért. A kaliforniai JetZero például az USA Légierejétől 235 millió dolláros támogatást kapott a Z4 kódnevű projekt fejlesztésére, amelyben az United Airlines és az Alaska Airlines is befektetőként szerepel.

A JetZero célja, hogy már 2027-re felszálljon egy teljes méretű prototípus. A vállalat a BAE Systems, a Northrop Grumman és a Pratt & Whitney partnereként dolgozik, és a „szent grálként” emlegetett első kereskedelmi blended-wing repülőgépet kívánja megépíteni.

Mikor repülhetünk először sci-fi repülőgéppel?

A szakértők szerint a sci-fi repülőgép legkorábban a 2030-as évek elején állhat forgalomba.

Ha a fejlesztések a tervek szerint haladnak, a technológia nemcsak a károsanyag-kibocsátást csökkentheti, hanem teljesen átalakíthatja a repülésről alkotott képünket.

A startupok szerint a nagy gyártók – az Airbus és a Boeing – évtizedek óta tartó duopóliuma fékezte az innovációt, ezért ők most „újraírnák” a repülés jövőjét.