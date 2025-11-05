Hírlevél

Rendkívüli

Kiderült, mi okozta az öt halálos áldozatot követelő szentmártonkátai vonatbalesetet

Sencsou-20

Űrszemét miatt elhalasztották a Sencsou-20 űrhajósainak visszatérését a Földre

Elhalasztják a Sencsou-20 űrhajó legénységének visszatérését, miután a járművet valószínűleg apró űrszemét találta el – közölte a kínai űrügynökség (CMSA) szerdán. A Sencsou-20 űrmisszió három űrhajósa 196 napja van Föld körüli pályán.
Sencsou-20űrmisszióűrhajósKínaűrállomás

A közlemény szerint a Sencsou-20 űrmisszió legénysége, amely áprilisban indult el a Tienkung (Mennyei palota) kínai űrállomásra, eredetileg szerdán tért volna vissza a Földre, de a visszatérést egy lehetséges űrszeméttel való ütközés miatt végül elhalasztották.

(251101) -- BEIJING, Nov. 1, 2025 (Xinhua) -- This simulated image captured at Beijing Aerospace Control Center on Nov. 1, 2025 shows the Shenzhou-21 crewed spaceship conducting a fast, autonomous rendezvous and docking with the front port of the space station's core module Tianhe. After entering orbit, the Shenzhou-21 crewed spaceship made a fast, autonomous rendezvous and docking with the front port of the space station's core module Tianhe at 3:22 a.m. (Beijing Time). The whole process took approximately 3.5 hours, said the China Manned Space Agency (CMSA). The astronaut trio aboard the Shenzhou-21 spaceship will then enter the Tianhe module. Meanwhile, the Shenzhou-20 crew members are ready for their arrival. The Shenzhou-21 mission has set a new milestone -- the fastest rendezvous and docking ever achieved in the history of Shenzhou missions. (Xinhua/Jin Liwang) (Photo by JIN LIWANG / Xinhua via AFP), Sencsou-20 űrmisszió
Hárman vesznek részt a Sencsou-20 űrmisszióban
Fotó: JIN LIWANG / XINHUA

Ez az első alkalom, hogy egy kínai űrmisszió visszatérését űrszemét miatt halasztják el. A kínai űrügynökség hozzátette, hogy az ütközés pontos elemzése és kockázatértékelése folyamatban van, de a visszatérés pontos időpontját egyelőre nem határozták meg.

Hárman vesznek részt a Sencsou-20 űrmisszióban

A Sencsou-20 legénysége, Csen Tung, Csen Csung-zsuj és Vang Csie, hathónapos küldetését teljesítette, és 196 napja van Föld körüli pályán, mellyel várhatóan megdöntik a kínaiak eddigi leghosszabb idejű űrtartózkodásának rekordját. A három űrhajóst váltotta a Sencsou-21 űrmisszió személyzete, akik múlt szombaton sikeresen megérkeztek az űrállomásra. Az új misszió vezetője Csang Lu ezredes, aki több mint két év elteltével tér vissza a Tienkungra, társai Vu Fej repülési mérnök, valamint Csang Hung-csang küldetésspecialista, akik most először vesznek részt emberes űrrepülésen.

A közelmúltban a kínai kormány több alkalommal is felhívta a figyelmet az űrszemét egyre súlyosbodó problémájára, ami komoly veszélyeket jelent a világűrben végzett tevékenységekre. 

Kína ezért a jövőben az űrkutatás biztonságosabbá tétele érdekében további technológiákra, például lézeres figyelő rendszerekre és deorbitáló vitorlák alkalmazására készül.

Az Origo is írt arról pár napja, hogy október végén sikeresen elindult Kína újabb űrmissziója, a Sencsou-21, amely különleges küldetést hajt végre a Tienkung űrállomáson. A küldetés célja, hogy a űrmisszió során új tudományos kísérleteket végezzenek, többek között rágcsálók, egerek részvételével az űrben.

 

