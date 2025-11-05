Űrszemét miatt elhalasztották a Sencsou-20 űrhajósainak visszatérését a Földre

A közlemény szerint a Sencsou-20 űrmisszió legénysége, amely áprilisban indult el a Tienkung (Mennyei palota) kínai űrállomásra, eredetileg szerdán tért volna vissza a Földre, de a visszatérést egy lehetséges űrszeméttel való ütközés miatt végül elhalasztották.

Hárman vesznek részt a Sencsou-20 űrmisszióban

Fotó: JIN LIWANG / XINHUA

Ez az első alkalom, hogy egy kínai űrmisszió visszatérését űrszemét miatt halasztják el. A kínai űrügynökség hozzátette, hogy az ütközés pontos elemzése és kockázatértékelése folyamatban van, de a visszatérés pontos időpontját egyelőre nem határozták meg.

Hárman vesznek részt a Sencsou-20 űrmisszióban

A Sencsou-20 legénysége, Csen Tung, Csen Csung-zsuj és Vang Csie, hathónapos küldetését teljesítette, és 196 napja van Föld körüli pályán, mellyel várhatóan megdöntik a kínaiak eddigi leghosszabb idejű űrtartózkodásának rekordját. A három űrhajóst váltotta a Sencsou-21 űrmisszió személyzete, akik múlt szombaton sikeresen megérkeztek az űrállomásra. Az új misszió vezetője Csang Lu ezredes, aki több mint két év elteltével tér vissza a Tienkungra, társai Vu Fej repülési mérnök, valamint Csang Hung-csang küldetésspecialista, akik most először vesznek részt emberes űrrepülésen.

A közelmúltban a kínai kormány több alkalommal is felhívta a figyelmet az űrszemét egyre súlyosbodó problémájára, ami komoly veszélyeket jelent a világűrben végzett tevékenységekre.

Kína ezért a jövőben az űrkutatás biztonságosabbá tétele érdekében további technológiákra, például lézeres figyelő rendszerekre és deorbitáló vitorlák alkalmazására készül.

Az Origo is írt arról pár napja, hogy október végén sikeresen elindult Kína újabb űrmissziója, a Sencsou-21, amely különleges küldetést hajt végre a Tienkung űrállomáson. A küldetés célja, hogy a űrmisszió során új tudományos kísérleteket végezzenek, többek között rágcsálók, egerek részvételével az űrben.