Óriás smaragd rejtőzött az elnöki palotában – videó

Madagaszkár ideiglenes elnöke, Michael Randrianirina tábornok bemutatta azt a rendkívüli, mintegy 300 kilogrammos drágakövet, amelyet az elnöki palotában találtak. A hatalmas smaragd felbecsülhetetlen értékű, és a kormány tervei szerint értékesítik, hogy ezzel is növeljék az állami bevételeket.
Madagaszkár elnök drágakő smaragd

Ekkora smaragdot ritkán lát az ember, az biztos. Az Origo is megírta októberben, hogy puccs tört ki Madagaszkárban.

Newly sworn in President of Madagascar Michael Randrianirina speaks during his swearing in ceremony in Antananarivo on October 17, 2025. Army colonel Michael Randrianirina was sworn in as Madagascar's president on October 17, 2025, just days after a military power grab that sent ex-president Andry Rajoelina fleeing and raised international alarm about a new coup on the island.Randrianirina led the CAPSAT army unit that mutinied and joined anti-government protesters before announcing the military had taken over after Rajoelina was impeached for desertion of duty on Tuesday. (Photo by Mamyrael / AFP), smaragd
Michael Randrianirina tábornok mutatta be a rendkívüli smaragdot
Fotó: MAMYRAEL / AFP

A 30 milliós ország ideiglenes elnöke, Michael Randrianirina tábornok lett, aki most bemutatta azt a hatalmas, mintegy 300 kilogrammos drágakövet, amelyet az elnöki palotában találtak. A brutális méretű kő sötét színű, zöldes kristályos sávokkal, vagyis smaragd természetes mátrixban – ahogy az a France24 videóján is látszik.

Ez a smaragd nemzeti kincs

„Érkezésünkkor fedeztük fel ezt a hihetetlen nemzeti kincset, és nem tudjuk, hogy miért hozták ide korábban” – nyilatkozta Michael Randrianirina. Az elnök hangsúlyozta, hogy a kő nem magántulajdon, hanem a nemzeté, és terveik szerint értékesítéséből az állami bevételeket kívánják növelni.

A bányászatért felelős miniszter szerint a smaragd ritkaságnak számít, korábban nem találtak hasonlót az országban. 

Az elnöki hivatal azt nem árulta el, hogy a kő mikor került a palotába. Az értékesítés módja és az eladásból származó bevétel nagymértékben befolyásolhatja Madagaszkár gazdaságát és presztízsét. Arról nem szólnak a hírek, hogy mennyi pénzt szeretnének kapni a drágakőért.

Az Origo korábban bemutatta a világ legértékesebb smaragdjait.

 

