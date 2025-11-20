Óriás smaragd rejtőzött az elnöki palotában – videó

Ekkora smaragdot ritkán lát az ember, az biztos. Az Origo is megírta októberben, hogy puccs tört ki Madagaszkárban.

Michael Randrianirina tábornok mutatta be a rendkívüli smaragdot

Fotó: MAMYRAEL / AFP

A 30 milliós ország ideiglenes elnöke, Michael Randrianirina tábornok lett, aki most bemutatta azt a hatalmas, mintegy 300 kilogrammos drágakövet, amelyet az elnöki palotában találtak. A brutális méretű kő sötét színű, zöldes kristályos sávokkal, vagyis smaragd természetes mátrixban – ahogy az a France24 videóján is látszik.

Ez a smaragd nemzeti kincs

„Érkezésünkkor fedeztük fel ezt a hihetetlen nemzeti kincset, és nem tudjuk, hogy miért hozták ide korábban” – nyilatkozta Michael Randrianirina. Az elnök hangsúlyozta, hogy a kő nem magántulajdon, hanem a nemzeté, és terveik szerint értékesítéséből az állami bevételeket kívánják növelni.

A bányászatért felelős miniszter szerint a smaragd ritkaságnak számít, korábban nem találtak hasonlót az országban.

Az elnöki hivatal azt nem árulta el, hogy a kő mikor került a palotába. Az értékesítés módja és az eladásból származó bevétel nagymértékben befolyásolhatja Madagaszkár gazdaságát és presztízsét. Arról nem szólnak a hírek, hogy mennyi pénzt szeretnének kapni a drágakőért.

