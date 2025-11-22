Kutatók válaszoltak: ezért nem mindegy, milyen pohárból isszuk a sört

Egy friss kutatás szerint nem mindegy, milyen pohárból isszuk a sört: a vastagabb szélű pohár édesebb ízt kölcsönöz ugyanannak a sörnek. A tanulmány résztvevői bekötött szemmel kóstolták ugyanazt a sört két különböző pohárból, és meglepően nagy ízbéli különbséget tapasztaltak – számol be a Daily Mail.

A pohár formája befolyásolja, milyen ízűnek érezzük a sört – Fotó: Unsplash

Milyen pohárból a legjobb sört inni?

A japán Chuo Egyetem kutatói és az Oxfordi Egyetem szakértői által végzett kutatás során 49 rendszeres sörfogyasztót kértek meg, hogy bekötött szemmel kóstolják meg ugyanazt a sört két különböző pohárból. Bár a poharak formája szinte egyforma volt, az egyiknek vékony, a másiknak vastagabb pereme volt.

Az eredmény: a vastagabb peremű poharakból kortyolt sörök közel kétharmadát édesebbnek érezték a résztvevők.

Charles Spence, az Oxfordi Egyetem kísérleti pszichológia professzora szerint az élmény mögött az állhat, hogy az emberek a kerek formát automatikusan az édes ízzel társítják.

A vastagabb pohár pereme az ajkakkal érintkezve az édes íz érzését erősíti

– magyarázta a professzor. A kutatók szerint a poharak tehát nem csupán passzív tárolóeszközök, hanem a sörfogyasztás élményét aktívan befolyásoló tényezők: az ízélményre és az élvezet szintjére komoly hatással van, milyen pohárból fogyasztjuk a sört.

Mekkora a világ legkisebb söre?

A Carlsberg sörgyártó igazi különlegességgel rukkolt elő. A világ legkisebb söre szó szerint akkora, mint egy rizsszem, és csupán egyetlen csepp ital fér bele.

Tényleg jót tesz a sör a hajnak?

Az orvosok szerint a sör hatékonyan bevethető hajhullás ellen – külsőleg használva. A malátában és komlóban található vitaminok – köztük a B-vitaminok és a biotin – táplálják a hajat, míg a sörös pakolás erősítheti a hajszálakat. Fontos, hogy alacsony alkoholtartalmú sört válasszunk, mert az kevésbé szárítja a hajat.