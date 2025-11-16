60 órányi titkos hangfelvétel döntheti romba a híres gyilkossági ügyet!

Az 1962 és 1964 között elkövetett bostoni gyilkosságokért Albert DeSalvo vállalta a felelősséget, ám a legfiatalabb áldozat unokaöccse, Casey Sherman szerint ez súlyos tévedés lehetett. Sherman úgy véli, DeSalvo pszichológiai profilja egyáltalán nem felelt meg annak, amit egy nőket fojtogató sorozatgyilkostól várnának, és több tanú is olyan férfit látott a helyszíneken, aki egyáltalán nem hasonlított rá - számol be a New York Post.

A sorozatgyilkos kiléte több mint fél évszázad után is vitatott

Mit árulnak el az újonnan előkerült vallomásfelvételek?

A The Boston Strangler: Unheard Confession című dokumentumfilmben szereplő, eddig soha nem publikált hangfelvételeken DeSalvo több olyan részletet is „bevall”, amelyek bizonyítottan meg sem történtek. Sherman szerint a vallomásokat vezető John Bottomley vezető kérdésekkel befolyásolta a férfit, sőt bűntényfotókat is mutatott neki – ami súlyosan torzíthatja a vallomások hitelességét.

Hiteles volt a DeSalvo elleni DNS-vizsgálat?

2013-ban a hatóságok bejelentették, hogy DeSalvo exhumálása után végzett DNS-vizsgálat igazolta Mary Sullivan meggyilkolását. Sherman szerint azonban az eredmények bemutatása és értelmezése több ponton is zavaros volt.

Lehetett több elkövető a gyilkosságsorozat mögött?

Több szakértő és egykori nyomozó szerint akár két–három elkövető is felelhetett a 13 nő haláláért. A módszer, az áldozatok életkora és a helyszínek közötti különbségek alapján feltételezik, hogy nem ugyanaz a sorozatgyilkos gyilkolt minden esetben.

Miért merült fel újra az ügy 2025-ben?

Sherman szerint az igazság még mindig kideríthető, és a modern kriminalisztika eszközei akár olyan részleteket is felszínre hozhatnak, amelyekre korábban nem volt lehetőség. Több érintett már nem él, de a felvételek, levelek és újraelemzett bizonyítékok alapján továbbra is nyitott marad a kérdés: vajon valóban megtalálták-e a bostoni fojtogató néven ismert sorozatgyilkost?

