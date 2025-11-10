A közhivatalokkal kapcsolatos választási törvénynek megfelelően az Ibaraki prefektúrában lévő Kamiszuban szerezte meg sorsolással a polgármesteri címet Kiucsi Tosijuki. A sorsolásra azt követően került sor, hogy Kiucsi, aki korábban a városi tanács tagja volt és a harmadik ciklusára pályázó hivatalban lévő elnök, Isida Szuszumu egyaránt 16 724 szavazatot kapott.

A két jelöltre ugyanannyi szavazat érkezett, végül sorsolás döntött – Fotó: NATHALIE GUIRONNET / Hans Lucas (illusztráció)

Korábban is volt már sorsolás Japánban

A választási részvétel 44,22 százalékos volt, a leadott 33 667 szavazat közül 219 volt érvénytelen.

Az Isidát támogatók egy, az ügyhöz közel álló forrás szerint fellebbezést akarnak benyújtani a választási bizottsághoz a szavazatok felülvizsgálatáért.

Bár a választásokat felügyelő belügyminisztérium azt közölte, hogy nem rendelkezik adattal hasonló esetről, a választási bizottság hivatkozásul felidézte, hogy volt már ilyenre példa Aomori prefektúrában, ahol szintén sorsolás döntött a szavazategyenlőség után a város polgármesteréről.

