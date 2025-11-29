Megrázó videón, ahogy egy elefánt leopárdot ment az áradó vízben

A több mint 123 halottal járó Srí Lanka-i katasztrófa közepette felemelő jelenetek is történnek, például állatok is segítik egymást a túlélésben. Helyi beszámolók és felvételek szerint a hatalmas elefántok kisebb állatokat engednek fel a hátukra, kutyák vezetnek át más, bajba jutott kutyákat száraz területekre, sőt madarak is figyelmeztetik egymást a veszélyre

A Srí Lanka-i katasztrófa helyszínein szinte mindent víz borít

Fotó: AFP

Srí Lanka-i katasztrófa: az állatok is összefognak

A szakértők szerint az állatoknak ez a viselkedése a vadon élő populációk természetes összefogásának egyik legszebb példája, és azt mutatja, hogy a krízishelyzetben nemcsak az emberek, hanem az állatok is képesek együttműködni a túlélésért. A leopárd és az elefánt közös menekülséséről az X-re töltöttek fel videót.

India is an elephant,saving Sri Lanka from heavy flood pic.twitter.com/QQDiC41owR — Shiv Yadav (@sarpanch_shaab) November 29, 2025

Szumátra szigetén is sok a halott

Súlyos a helyzet az indonéziai Szumátra szigetén is, ahol az áradások és földcsuszamlások következtében már legalább 248 ember vesztette életét.

