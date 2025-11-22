Hírlevél

steak

Egy vegetáriánus nő megkóstolta a steaket – a reakciója mindenkit meglepett

Egy Los Angeles-i nő eddig soha nem evett húst, most azonban megtörte a hagyományt. Már az első falat steak akkora hatással volt rá, hogy azóta egészen megváltozott az élete.
Egy Los Angeles-i nő, aki egész életében vegetáriánus volt, videóra vette, amikor először kóstolt meg egy steaket – és az internet tátott szájjal figyelte a reakcióját. A fiatal Sab eleinte tartott a marhahústól, de az első falat után szó szerint elragadtatásban tört ki – írja a Daily Mail.

steak
Egy vegetáriánus nő életében először kóstolta a steaket – Fotó: Unsplash

Vegetáriánus nő evett steaket

Sab egy ribeye steaket készített tükörtojással és avokádóolajjal, majd bevallotta a kamerának: korábban soha nem evett marhahúst. Amikor megkóstolta a steaket, meglepetten azt mondta: 

Ez több mint finom.

Ezután percekig mosolygott, és próbálta feldolgozni az élményt.

Bár elsőre nem volt biztos benne, hogy „megtért”, később elárulta: ma már heti rendszerességgel fogyaszt steaket. Vegetáriánus családban nőtt fel, de hangsúlyozta, hogy ez mindig az ő döntése volt, nem a szüleié. A hús iránti kíváncsisága csak később alakult ki. 

Azóta többféle húst is kipróbált, de elmondása szerint a steak volt az első, amitől fizikailag is jól érezte magát. 

Ráadásul úgy véli, több egészségügyi előnyre is számíthat – főként a magas fehérje- és vastartalom miatt. Bár szakértők óvatosságot javasolnak a hosszan tartó vegetáriánus étrend után a vörös hús visszavezetésénél, Sab szerint a legtöbben azért érzik rosszul magukat, mert nem szeretik az ízt. Ő viszont úgy érzi: jó döntés volt kipróbálni valami teljesen újat.

@sahbynah trying ribeye steak for the first time. #vegetarian #steak #carnivore ♬ original sound - sabby

A marhahús egészségesebb lehet a csirkénél?

Sokan úgy vélik, hogy a csirke a legegészségesebb húsfajta, de ez nem feltétlenül igaz. Egy új tanulmány szerint a sovány marhahús talán kíméletesebben hat a bélflórára, mint a csirkehús. A különbség kicsi, de a kutatók szerint a felfedezés fontos lehet a jövő étrendi ajánlásainál.

Veszélyes a vörös hús?

Egyetlen étkezés is végzetessé válhat, ha valaki súlyos allergiás reakciót tapasztal – ezt mutatja be egy New Jersey-i férfi tragikus története. Az eset különösen tanulságos azok számára, akik érzékenyek bizonyos húsfélékre.

 

