Rémület hajnalban: bomba pusztított a steinbachi robbantás során

A steinbachi robbantás a hajnali órákban rázta meg a németországi kisvárost. A lakókat öt óra körül ébresztette fel a hatalmas detonáció, amely a Hessenring utcában álló épületet súlyosan megrongálta. A bejárati ajtó darabokra hullott, a környéket üvegszilánkok és törmelék borította, a tetőszerkezet pedig részben leszakadt. A tűzoltók először pincetűzhöz vonultak, de hamar kiderült, hogy robbantás történt. A hatóságok lezárták a területet, és vizsgálat indult a robbanás okának kiderítésére.

A steinbachi robbantás után a ház bejárata teljesen megsemmisült - Fotó: HELMUT FRICKE / DPA

Mi okozta a steinbachi robbantást?

A rendőrség szerint robbantásos támadásról van szó, nem balesetről. Egy nyomozó a BILD-nek elmondta: „A ház előtt robbanószerkezetet hoztak működésbe, ez semmiképp sem gyerekcsíny.” Az első vizsgálatok szerint olyan robbanóanyagot használtak, amelyet gyakran alkalmaznak automatákat kifosztó bűnözők.

A helyszínen dolgozó szakértők a robbanószerkezet maradványait vizsgálják, a bűnügyi technikusok mintákat vettek, és a Nyugat-hesseni bűnügyi rendőrség (Kripo Westhessen) szakemberei irányítják a nyomozást.

Hogyan reagáltak a hatóságok a steinbachi robbanásra?

A tűzoltóság és a rendőrség azonnal a helyszínre vonult, a lakókat kimenekítették és ideiglenesen a helyi tűzoltóság épületében helyezték el.

A Technisches Hilfswerk (THW) munkatársai a megrongálódott ház statikai biztonságát vizsgálják.

A hatóságok drónt is bevetettek a felderítéshez, és az LKA (tartományi bűnügyi hivatal) szakértői is bekapcsolódtak a nyomozásba. Egyelőre nem tudni, mikor térhetnek vissza az evakuált lakók otthonaikba.

