Stonehenge titka végre kiderült – és teljesen más, mint eddig gondoltuk

Stonehenge környékén ismét olyan felfedezés született, amely alapjaiban formálhatja át a monumentumról alkotott képünket. Régészek szerint immár bizonyítható: a Durrington Wallsnál talált hatalmas, szabályos gödröket nem a természet alakította, hanem a késő neolitikum emberei hozták létre – számol be az Independent.

Új felfedezést tettek Stonehenge környékén – Fotó: STEVE ALLEN/SCIENCE PHOTO LIBRAR / SAL

Megfejtették Stonehenge titkát?

A kutatók 20 óriási gödörből álló, körívszerű szerkezetet azonosítottak, mindössze két mérföldre Stonehenge-től. Az Internet Archaeology folyóiratban megjelent tanulmány 16 gödröt vizsgált részletesen, és az eredmények minden korábbinál meggyőzőbben mutatják: a gödrök egy hatalmas, máig egyedülálló neolitikus struktúra részei lehettek.

A bizonyítás azonban nem volt egyszerű. A gödrök mérete miatt a régészek olyan modern technikákhoz nyúltak, amelyeket eddig ritkán alkalmaztak hasonló kutatásoknál:

elektromos ellenállás tomográfiával mérték fel a mélységet,

radarral és magnetometriával térképezték fel a formákat,

az üledékmagokból nyert adatokat optikailag stimulált lumineszcenciával datálták,

sőt ősi DNS-t is kinyertek az üledékből, hogy rekonstruálják a környezet egykori élővilágát.

A talajmintákban felfedezett ismétlődő mintázatok döntő bizonyítéknak számítanak: a gödrök nem természetes folyamatok eredményei. A felfedezés jelentősége túlmutat a gödrökön: ha valóban tudatosan tervezett, hatalmas szerkezetről van szó, Stonehenge tágabb környéke egy még összetettebb, rituális-társadalmi központ képe felé mozdul. A kutatás vezetője szerint ez a monumentális alakzat a korabeli emberek világképét „írhatta a tájba” – olyan módon, amelyhez foghatót eddig még nem láttunk.

Hogyan építették Stonehenge-et?

Egy közel százéves lelet – egy tehén állkapcsa – újabb izgalmas bizonyítékot szolgáltatott a Stonehenge építését övező egyik legnagyobb rejtély kapcsán: hogyan szállították el az óriási köveket több száz kilométer távolságból?

A nap, amikor a látogatókat közel engedik a kövekhez

Több ezren nézték a napfelkeltét Stonehenge felett, hogy megünnepeljék a nyári napfordulót. A stonehenge-i napforduló azon ritka alkalmak közé tartozik, amikor a látogatókat az UNESCO világörökségi helyszínén a kövek közelébe engedik.