Stonehenge

Stonehenge titka végre kiderült – és teljesen más, mint eddig gondoltuk

54 perce
Olvasási idő: 5 perc
Egy friss tudományos elemzés olyan eredményeket hozott, amelyekre a szakértők sem számítottak. A felfedezés egészen új fényben tünteti fel Stonehenge környékét.
Stonehenge környékén ismét olyan felfedezés született, amely alapjaiban formálhatja át a monumentumról alkotott képünket. Régészek szerint immár bizonyítható: a Durrington Wallsnál talált hatalmas, szabályos gödröket nem a természet alakította, hanem a késő neolitikum emberei hozták létre – számol be az Independent.

Stonehenge on Salisbury Plain in Wiltshire, England, UK. Stonehenge is one of the most famous prehistoric monuments in the world. It consists of a ring of standing stones, each around 4 metres high, 2.1 metres wide, and weighing around 23 tonnes. The construction is believed to have started around 3000 BCE. Although it's exact purpose remains a topic of debate, it is thought to have been used as a burial ground, an astronomical observatory, and a site for religious rituals and ceremonies. Today, Stonehenge is a UNESCO World Heritage Site. (Photo by STEVE ALLEN/SCIENCE PHOTO LIBRAR / SAL / Science Photo Library via AFP)
Új felfedezést tettek Stonehenge környékén – Fotó: STEVE ALLEN/SCIENCE PHOTO LIBRAR / SAL

Megfejtették Stonehenge titkát?

A kutatók 20 óriási gödörből álló, körívszerű szerkezetet azonosítottak, mindössze két mérföldre Stonehenge-től. Az Internet Archaeology folyóiratban megjelent tanulmány 16 gödröt vizsgált részletesen, és az eredmények minden korábbinál meggyőzőbben mutatják: a gödrök egy hatalmas, máig egyedülálló neolitikus struktúra részei lehettek. 

A bizonyítás azonban nem volt egyszerű. A gödrök mérete miatt a régészek olyan modern technikákhoz nyúltak, amelyeket eddig ritkán alkalmaztak hasonló kutatásoknál:

  • elektromos ellenállás tomográfiával mérték fel a mélységet,
  • radarral és magnetometriával térképezték fel a formákat,
  • az üledékmagokból nyert adatokat optikailag stimulált lumineszcenciával datálták,
  • sőt ősi DNS-t is kinyertek az üledékből, hogy rekonstruálják a környezet egykori élővilágát.

A talajmintákban felfedezett ismétlődő mintázatok döntő bizonyítéknak számítanak: a gödrök nem természetes folyamatok eredményei. A felfedezés jelentősége túlmutat a gödrökön: ha valóban tudatosan tervezett, hatalmas szerkezetről van szó, Stonehenge tágabb környéke egy még összetettebb, rituális-társadalmi központ képe felé mozdul. A kutatás vezetője szerint ez a monumentális alakzat a korabeli emberek világképét „írhatta a tájba” – olyan módon, amelyhez foghatót eddig még nem láttunk.

Hogyan építették Stonehenge-et?

Egy közel százéves lelet – egy tehén állkapcsa – újabb izgalmas bizonyítékot szolgáltatott a Stonehenge építését övező egyik legnagyobb rejtély kapcsán: hogyan szállították el az óriási köveket több száz kilométer távolságból?

A nap, amikor a látogatókat közel engedik a kövekhez

Több ezren nézték a napfelkeltét Stonehenge felett, hogy megünnepeljék a nyári napfordulót. A stonehenge-i napforduló azon ritka alkalmak közé tartozik, amikor a látogatókat az UNESCO világörökségi helyszínén a kövek közelébe engedik.

 

