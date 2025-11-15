Hirtelen zsibbadás, furcsa beszéd? Ne várjon egy percet sem!

A stroke minden percben súlyos károsodást okozhat az agyban, ezért életbevágó a tünetek gyors felismerése és a megfelelő sürgősségi ellátás igénybevétele. A statisztikák szerint évente több százezer embert érint világszerte, és sok esetben maradandó következményekkel jár, ha a beavatkozás késik - tájékoztat a Fit Book.
Hogyan ismerhetők fel a stroke első jelei?
A stroke tünetei többnyire hirtelen jelentkeznek, és azonnali beavatkozást igényelnek. Gyakori figyelmeztető jel lehet a féloldali gyengeség vagy bénulás, a hirtelen kialakuló beszédzavar, illetve az érthetetlenné váló beszéd. Ugyanígy intő tünet a látás hirtelen romlása, az erős szédülés és az egyensúlyvesztés, valamint a test egyik oldalán jelentkező zsibbadás. Különösen súlyos jelnek számít a semmiből jelentkező, rendkívül erős fejfájás, amely sokszor a közelgő vészhelyzet előjele.
A FAST-teszt (Face – arc, Arms – karok, Speech – beszéd, Time – idő) egyszerűen segít felismerni a sürgős helyzetet.
• Face / Arc: Kérjük meg az érintettet, hogy mosolyogjon. Ha az arc egyik oldala nem mozdul, vagy a szájzug lecsüng, az figyelmeztető jel.
• Arms / Karok: Kérjük, hogy mindkét karját emelje fel. Ha az egyik nem emelkedik, vagy gyorsan lecsúszik, fennáll a probléma gyanúja.
• Speech / Beszéd: Mondassunk vele egy egyszerű mondatot. Ha elmosódott, érthetetlen vagy nem találja a szavakat, az riasztó tünet.
• Time / Idő: Ha a fenti jelek közül akár csak egy jelentkezik, azonnal hívni kell a 112-t, mert minden perc számít.
Mit tegyünk, ha stroke gyanúja merül fel?
- Stroke gyanúja esetén minden másodperc számít. A helyes teendők:
- Azonnal hívni a mentőket – még akkor is, ha a tünetek pár perc után enyhülnek.
- Nem szabad megvárni, hogy „elmúlik-e”.
- A beteget nem szabad lefektetni úgy, hogy ne kapjon megfelelő levegőt – maradjon félig ülő helyzetben.
- Nem adható ital vagy étel, mert fennáll a félrenyelés veszélye.
- Fel kell jegyezni a tünetek kezdetének idejét, mert a kezelés szempontjából sorsdöntő.
A tünetek átmeneti megszűnése is lehet TIA (átmeneti agyi keringészavar), ami gyakran a stroke előjele.
Kik tartoznak a legnagyobb stroke-kockázati csoportokba?
A rizikófaktorok többsége életmódbeli vagy kezelhető betegségből ered. A leginkább veszélyeztetettek:
- 60 év felettiek
- magas vérnyomással élők
- mozgásszegény életmódot folytatók
- túlsúlyosak
- cukorbetegek
- dohányosok
- szívritmuszavarral vagy szívbetegséggel élők
- krónikus stressznek kitettek
Mik a leggyakoribb stroke-okozó betegségek?
A stroke hátterében általában három fő okcsoport áll. Az egyik az érelmeszesedés (arterioszklerózis), amely beszűkíti vagy teljesen elzárja az ereket. A másik gyakori kiváltó tényező a szív eredetű vérrög, amely például pitvarfibrilláció esetén az agyba sodródva elzárhat egy fontos eret. A harmadik fő ok a tartósan magas vérnyomás, amely idővel meggyengíti az érfalat, és könnyen agyvérzést idézhet elő. Ezek korai felismerése és kezelése jelentősen csökkenti a stroke kockázatát.
