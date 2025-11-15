Hirtelen zsibbadás, furcsa beszéd? Ne várjon egy percet sem!

A stroke minden percben súlyos károsodást okozhat az agyban, ezért életbevágó a tünetek gyors felismerése és a megfelelő sürgősségi ellátás igénybevétele. A statisztikák szerint évente több százezer embert érint világszerte, és sok esetben maradandó következményekkel jár, ha a beavatkozás késik - tájékoztat a Fit Book.

FAST-teszt: a stroke gyors felismerésének kulcsa

Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

Hogyan ismerhetők fel a stroke első jelei?

A stroke tünetei többnyire hirtelen jelentkeznek, és azonnali beavatkozást igényelnek. Gyakori figyelmeztető jel lehet a féloldali gyengeség vagy bénulás, a hirtelen kialakuló beszédzavar, illetve az érthetetlenné váló beszéd. Ugyanígy intő tünet a látás hirtelen romlása, az erős szédülés és az egyensúlyvesztés, valamint a test egyik oldalán jelentkező zsibbadás. Különösen súlyos jelnek számít a semmiből jelentkező, rendkívül erős fejfájás, amely sokszor a közelgő vészhelyzet előjele.

A FAST-teszt (Face – arc, Arms – karok, Speech – beszéd, Time – idő) egyszerűen segít felismerni a sürgős helyzetet.

• Face / Arc: Kérjük meg az érintettet, hogy mosolyogjon. Ha az arc egyik oldala nem mozdul, vagy a szájzug lecsüng, az figyelmeztető jel.

• Arms / Karok: Kérjük, hogy mindkét karját emelje fel. Ha az egyik nem emelkedik, vagy gyorsan lecsúszik, fennáll a probléma gyanúja.

• Speech / Beszéd: Mondassunk vele egy egyszerű mondatot. Ha elmosódott, érthetetlen vagy nem találja a szavakat, az riasztó tünet.

• Time / Idő: Ha a fenti jelek közül akár csak egy jelentkezik, azonnal hívni kell a 112-t, mert minden perc számít.

Mit tegyünk, ha stroke gyanúja merül fel?

Stroke gyanúja esetén minden másodperc számít. A helyes teendők: Azonnal hívni a mentőket – még akkor is, ha a tünetek pár perc után enyhülnek. Nem szabad megvárni, hogy „elmúlik-e”. A beteget nem szabad lefektetni úgy, hogy ne kapjon megfelelő levegőt – maradjon félig ülő helyzetben. Nem adható ital vagy étel, mert fennáll a félrenyelés veszélye. Fel kell jegyezni a tünetek kezdetének idejét, mert a kezelés szempontjából sorsdöntő.

A tünetek átmeneti megszűnése is lehet TIA (átmeneti agyi keringészavar), ami gyakran a stroke előjele.