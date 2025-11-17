Súlyos a helyzet: 49-en haltak meg illegális gyógyszerek miatt

A Funcaps.nl nevű online gyógyszerbolt augusztusban került le az internetről, a tulajdonosokat pedig letartóztatták. A hatóságok most megdöbbentő részleteket hoztak nyilvánosságra. A vádirat szerint ugyanis legalább 27, főként fiatal felnőttekből álló áldozat halála közvetlenül összefügghet a webshopról rendelt szerekkel. A nyomozás során azonban a rendőrségi adatbázisokból újabb 22 gyanús haláleset került elő, amelyeket most szintén vizsgálnak, számolt be a reuters.com.

A betiltott online gyógyszerbolt illegális gyógyszereket és dizájnerdrogokat árult – Fotó: RAMON VAN FLYMEN / ANP MAG

És ezzel még nincs vége: az elmúlt napokban négy újabb család jelentkezett, akik szerint szeretteik halála szintén köthető a webshophoz. A szám így már közelíti az 50-et, és tovább nőhet. A holland ügyészség jelezte, hogy a vizsgálat még zajlik, és egyre több esetnél merül fel a gyanú, hogy a haláleset összefügghet a Funcaps termékeivel. A botrány így minden eddiginél komolyabb európai drog- és közegészségügyi válságra világíthat rá.

Engedély nélkül árulta a gyógyszereket és dizájnerdrogokat a gyógyszerbolt

A két üzemeltetőt azzal gyanúsítják, hogy engedély nélkül árultak gyógyszereket, orvosi recept nélkül szolgáltak ki vásárlókat, valamint dizájnerdrogokkal kereskedtek, amelyek papíron még legális változatai a tiltott kábítószereknek, azonban ezek a szerek gyakran sokkal kiszámíthatatlanabbak és veszélyesebbek, mint a „klasszikus” drogok.

A gyanúsítottak ügyvédje egyelőre nem reagált a sajtónak, de a holland médiumok szerint a bíróságon azt állította: ügyfelei „mindent nyíltan csináltak”, a weboldalon pedig figyelmeztetéseket helyeztek el a termékek kockázatairól. A közvélemény azonban felháborodott: sokan úgy látják, hogy a webshop a fiatalokat célozta meg, miközben teljesen ellenőrizetlen, potenciálisan halálos készítményeket forgalmazott.

Brutális mértékben terjednek a dizájnerdrogok

A holland hatóságok szerint az ügy csak a jéghegy csúcsa. A dizájnerdrogok és az interneten árult „gyógyszerek” piaca az utóbbi években robbanásszerűen nőtt, és egyre nehezebb ellenőrizni őket. A mostani botrány arra figyelmeztet: pár kattintással halálos anyagokhoz juthatnak a fiatalok, miközben a háttérben sokszor semmilyen szakmai felügyelet vagy minőségellenőrzés nincs.

