Milliárdokat érő, hihetetlen kincset találtak a padláson a testvérek

Rekordáron, 9,12 millió dollárért (3 milliárd forintért) kelt el a Heritage Auctions csütörtöki árverésén a Superman-képregény egy jó állapotú első, 1939-es példánya.

Fotó: Unsplash

Ennek a képregénynek ez volt az árverésen valaha eladott legdrágább példánya amerikai médiajelentések szerint.

A Superman-képregény kalandos története

Már a története is kalandos volt: három testvér találta meg tavaly Kaliforniában, amikor elhunyt édesanyjuk hagyatékát rendezték. Bár tudtak róla, hogy édesanyjuk és nagybátyjuk gyűjtötte a képregényeket, de a gyűjteményt soha nem látták.

A kérdéses színes, 64 oldalas Superman-szám állítólag a padláson pihent egy dobozban több más képregény társaságában.

Superman 1938-ban debütált az Action Comics képregénysorozat 1. számában. Mivel nagy sikert aratott, 1939-ben elindították a saját képregénysorozatát. Ennek első példányai közül került ki az a füzet, amelyet csütörtökön elárvereztek.

A Superman No.1-ból eredetileg félmillió példányt nyomtak, aztán 250 ezer, majd 150 ezer további példányt. Az ép példányok azonban elég ritkák, részben azért, mert a képregényben arra szólították fel a gyerekeket, hogy vágják le a borítót, és csináljanak belőle posztert – idézte fel a The Guardian brit napilap.

It was found in an attic, and now it's the most valuable comic book on the planet.



🚨 Current bid is $8,460,000.00 with Buyer's Premium.



🔗 Follow the live auction at 11:50 CT November 20-22 at https://t.co/3bU6YcPnu7 #superman pic.twitter.com/zQaZw51Cup — Heritage Auctions (@HeritageAuction) November 20, 2025

