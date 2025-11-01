Sütőtök minden nap? Meglepő, mit mondanak a szakértők

A dietetikusok szerint a sütőtök igazi tápanyagbomba. Mély narancssárga színe a béta-karotin jelenlétét jelzi, amelyet a szervezet A-vitaminná alakít. Már egy csésze főtt sütőtök több mint 200%-át fedezi a napi A-vitamin-szükségletnek, ami segíti a látást, az immunrendszer működését és a bőr egészségét.

Ezenkívül jelentős mennyiségű C-vitamint, E-vitamint, K-vitamint, valamint B-vitaminokat, magnéziumot és káliumot is tartalmaz. Ezek együtt támogatják az immunrendszert, a sejtvédelmet és a megfelelő vérnyomást.

A sütőtök igazi vitaminbomba: erősíti az immunrendszert, támogatja a látást és még a fogyókúrában is segíthet

Fotó: Unsplash

A sütőtök emellett rostban gazdag és kalóriában szegény – egy csészényi mindössze 49 kalóriát tartalmaz, zsír szinte egyáltalán nincs benne. A rost segíti az emésztést, stabilizálja a vércukorszintet és hosszan tartó teltségérzetet ad, így ideális választás fogyókúra idején is – írja a USA Today cikke.

A nyers sütőtök is fogyasztható, de keményebb állaga és magasabb baktériumtartalma miatt a főtt vagy sült változat biztonságosabb és ízletesebb. A sütőtök magjai szintén tápanyagdúsak: fehérjét, magnéziumot, cinket és egészséges zsírokat tartalmaznak.

Lehet minden nap sütőtököt enni? A válasz: igen, de mértékkel

A sütőtök rendszeres fogyasztása kifejezetten egészséges, de nem árt néhány dologra figyelni. Magas rosttartalma érzékeny gyomrúaknál puffadást okozhat, és a magas káliumtartalom miatt veseproblémákkal küzdőknek sem ajánlott túlzásba vinni.

A dietetikusok arra is figyelmeztetnek, hogy a sütőtökös piték, latték és sütemények gyakran tele vannak hozzáadott cukorral és zsírral – ezek már nem a vitaminokról, hanem a kalóriákról szólnak.

Ha azonban természetes formában fogyasztjuk – például sütve, levesként, vagy turmixban –, a sütőtök remek része lehet az őszi-téli egészséges étrendnek.