Vér, izzadság és könnyek: Sydney Sweeney eddigi legkeményebb szerepe

Sydney Sweeney új filmjében egy valódi legendát, a női boksz úttörőjét, Christy Martint alakítja. A fiatal színésznő a szerep kedvéért kemény edzéseken vett részt, több kilót hízott, és valódi ütéseket kapott a ringben. A film nemcsak egy sportolói küzdelemről szól, hanem egy bántalmazó kapcsolat árnyékában megélt élet drámájáról is - írja a The Guardian.
Mennyit hízott Sydney Sweeney a bokszfilm szerepéért?
A Christy című életrajzi film forgatására Sydney Sweeney testileg és lelkileg is átalakult. A színésznő körülbelül 15 kilogrammot hízott, hogy elérje Christy Martin versenysúlyát, 61–62 kilogrammot.
„Amit a filmben látnak, az mind igazi. Minden ütés valós volt – több orrvérzésem és agyrázkódásom is volt” – mesélte Sweeney nevetve.
A rendező, David Michôd, a valóság érzetét helyezte előtérbe.
A színésznő napi edzésekkel, fehérjedús étrenddel és folyamatos gyakorlással készült a forgatásra.
Ki volt Christy Martin, a női boksz úttörője?
Christy Martin az 1990-es években robbant be a férfiak uralta sportvilágba, és ő volt az első női bokszoló, aki országos ismertséget szerzett az Egyesült Államokban. A Christy című film az ő életét dolgozza fel, különös hangsúllyal arra, hogyan vált egy bántalmazó kapcsolat foglyává.
David Michôd szerint a történetben az vonzotta, hogy „megmutathatjuk, hogyan működik egy kényszerítő, kontrolláló kapcsolat belülről”.
A rendező Christy történetét a Netflixen látható Untold: Deal With the Devil dokumentumfilm után fedezte fel, és ekkor döntött úgy, hogy vászonra viszi a bokszoló életét.
A valós Christy Martin – ma már Christy Salters néven él – eleinte bizalmatlan volt Hollywooddal szemben, de később személyesen is közreműködött a forgatásban.
Sweeney így nyilatkozott róla:
„Ő az egyik leginspirálóbb nő, akivel valaha találkoztam. Az ő harca a ringben és az én harcom a karrieremben valahol nagyon hasonló.”
Hogyan készült a filmre Sydney Sweeney?
A forgatás hónapokon át tartó, megterhelő fizikai és mentális felkészülést igényelt. Sweeney szerint a szerepben nemcsak izmosabb, hanem erősebb és magabiztosabb is lett: „Christy karakterében megtaláltam a legerősebb, legéletvidámabb verziómat” – mondta.
A film forgatása után hét héttel a színésznő már az Euphoria harmadik évadára készült, így gyorsan le kellett adnia a felszedett súlyt.
„Mentálisan nehéz volt visszaváltani. Olyan volt, mintha hiányzott volna az edzés, ami addig a boldogság forrása lett” – mesélte.
Mutatjuk, hány kilót dobott le Sydney Sweeney
Sydney Sweeney mindenkit meglepett: elképesztő átalakuláson ment keresztül, amitől még a rajongói is szó nélkül maradtak. A színésznő teste és arca látványosan megváltozott.
Sydney Sweeney lehet az új Bond-lány?
A napokban az Origo arról írt, hogy akár Sydney Sweeney lehet az új Bond-lány. A sztár körül egyre erősebbek a pletykák, miszerint ő lehet a 007-es ügynök partnere az új James Bond-filmben. A közelmúltban pedig azzal keltett nagy feltűnést a színésznő, hogy az áttetsző ruhája többet mutatott, mint amennyit takart.