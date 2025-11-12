Vér, izzadság és könnyek: Sydney Sweeney eddigi legkeményebb szerepe

Sydney Sweeney új filmjében egy valódi legendát, a női boksz úttörőjét, Christy Martint alakítja. A fiatal színésznő a szerep kedvéért kemény edzéseken vett részt, több kilót hízott, és valódi ütéseket kapott a ringben. A film nemcsak egy sportolói küzdelemről szól, hanem egy bántalmazó kapcsolat árnyékában megélt élet drámájáról is - írja a The Guardian.

Sydney Sweeney bokszolóként alakítja Christy Martint a valósághű életrajzi filmben Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Mennyit hízott Sydney Sweeney a bokszfilm szerepéért?

A Christy című életrajzi film forgatására Sydney Sweeney testileg és lelkileg is átalakult. A színésznő körülbelül 15 kilogrammot hízott, hogy elérje Christy Martin versenysúlyát, 61–62 kilogrammot.

„Amit a filmben látnak, az mind igazi. Minden ütés valós volt – több orrvérzésem és agyrázkódásom is volt” – mesélte Sweeney nevetve.

A rendező, David Michôd, a valóság érzetét helyezte előtérbe.

A színésznő napi edzésekkel, fehérjedús étrenddel és folyamatos gyakorlással készült a forgatásra.

Ki volt Christy Martin, a női boksz úttörője?

Christy Martin az 1990-es években robbant be a férfiak uralta sportvilágba, és ő volt az első női bokszoló, aki országos ismertséget szerzett az Egyesült Államokban. A Christy című film az ő életét dolgozza fel, különös hangsúllyal arra, hogyan vált egy bántalmazó kapcsolat foglyává.

David Michôd szerint a történetben az vonzotta, hogy „megmutathatjuk, hogyan működik egy kényszerítő, kontrolláló kapcsolat belülről”.

A rendező Christy történetét a Netflixen látható Untold: Deal With the Devil dokumentumfilm után fedezte fel, és ekkor döntött úgy, hogy vászonra viszi a bokszoló életét.

A valós Christy Martin – ma már Christy Salters néven él – eleinte bizalmatlan volt Hollywooddal szemben, de később személyesen is közreműködött a forgatásban.

Sweeney így nyilatkozott róla:

„Ő az egyik leginspirálóbb nő, akivel valaha találkoztam. Az ő harca a ringben és az én harcom a karrieremben valahol nagyon hasonló.”

Hogyan készült a filmre Sydney Sweeney?

A forgatás hónapokon át tartó, megterhelő fizikai és mentális felkészülést igényelt. Sweeney szerint a szerepben nemcsak izmosabb, hanem erősebb és magabiztosabb is lett: „Christy karakterében megtaláltam a legerősebb, legéletvidámabb verziómat” – mondta.